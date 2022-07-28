ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ | О советских военных памятниках без лишних эмоций

Некоторые скажут, что у нынешних украинских событий нет никакой связи с советскими монументами, посвященными Второй мировой войне. К сожалению, это не так. Все последние десятилетия Россия максимально использовала любое советское наследие на территории других государств в качестве идеологических аргументов для формирования настроений против местных властей, включая формирование недружественных объединений, использование враждебных символов и т.д.. Тезис о том, что нынешний российский солдат, как и когда-то советский, может нести исключительно добро, последовательно укоренялся в сознании русскоязычного населения. До событий в Украине к данному подходу эстонские власти относились без особых эмоций (кроме случая с Бронзовым солдатом), считая его хоть и не соответствующим действительности, но не особенно опасным. Однако теперь, когда эмоции в республике накалены до предела, оставление любых идеологических аргументов в руках явно недружественного государства представляет угрозу национальной безопасности. А участившиеся акты вандализма в отношении советских памятников лишь свидетельствуют о том, что если вопросом не заняться сейчас, то в случае эскалации украинского конфликта или иных агрессивных действий со стороны России, и у нас в Эстонии дело может не ограничиться обливанием краской, либо спиливанием с монумента советских наград. Так зачем доводить до беды?