ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ | О советских военных памятниках без лишних эмоций(1)
Перенос советских памятников в музей или на кладбище не преуменьшит их историческое значение, а лишь изменит контекст, который не позволит использовать их для идеологических игр и пропаганды соседней страны, считает Дмитрий Иванов, читатель Delfi из Нарвы.
Начавшийся по инициативе местных самоуправлений перенос советских военных памятников хоть и вызывает недовольство со стороны российского посольства и отдельных лиц в социальных сетях, в реальности воспринимается большинством жителей Эстонии как само собой разумеющееся. И это понятно — эхо украинской войны доносится до нас ежедневно, а значит и меры по обеспечению стабильности в эстонском обществе должны приниматься соответствующие.
Некоторые скажут, что у нынешних украинских событий нет никакой связи с советскими монументами, посвященными Второй мировой войне. К сожалению, это не так. Все последние десятилетия Россия максимально использовала любое советское наследие на территории других государств в качестве идеологических аргументов для формирования настроений против местных властей, включая формирование недружественных объединений, использование враждебных символов и т.д.. Тезис о том, что нынешний российский солдат, как и когда-то советский, может нести исключительно добро, последовательно укоренялся в сознании русскоязычного населения. До событий в Украине к данному подходу эстонские власти относились без особых эмоций (кроме случая с Бронзовым солдатом), считая его хоть и не соответствующим действительности, но не особенно опасным. Однако теперь, когда эмоции в республике накалены до предела, оставление любых идеологических аргументов в руках явно недружественного государства представляет угрозу национальной безопасности. А участившиеся акты вандализма в отношении советских памятников лишь свидетельствуют о том, что если вопросом не заняться сейчас, то в случае эскалации украинского конфликта или иных агрессивных действий со стороны России, и у нас в Эстонии дело может не ограничиться обливанием краской, либо спиливанием с монумента советских наград. Так зачем доводить до беды?
В данной ситуации гораздо разумнее быстро и с соблюдением всех церемоний произвести перенос вызывающих конфликты монументов в музеи, а захоронений на общие кладбища. Думаю, у России под усиливающимся давлением со стороны Запада для провокаций и противодействия этому сейчас также особых возможностей не будет. В результате от данного решения выиграют все, кроме тех, кто желает разжигания на территории Эстонии розни.
Во-первых, желающие почтить память воевавших предков смогут по-прежнему сделать это, но уже не на площади посреди города, а на тихом кладбище. Во-вторых, поскольку памятники не будут разрушены, а всего лишь перенесены в другое место (на то же кладбище или в музей), то историческое значение не будет преуменьшено, а лишь изменится контекст, который не позволит использовать их для идеологических игр и пропаганды соседней страны. В-третьих, тема советского наследия в виде затрагивающих чувства эстонцев монументов солдатам чужой армии будет наконец окончательно закрыта и её не смогут использовать в своих корыстных целях ни местные политики, ни кто-то ещё.
Конечно, остаётся вопрос как сделать так, чтобы перенос памятников как можно меньше задел чувства местного русскоязычного населения. Российская пропаганда сделала своё дело и на фоне войны продолжает работать с ещё большим напором. Многим местным русским с подачи российских пропагандистов кажется, что сами по себе действия в отношении советского наследия являются оскорбительными и направлены на разрушение их исторической памяти. Единственный способ переубедить их — это показать заботу со стороны Эстонского государства, чётко дав понять, что Эстония выступает не против русских традиций, а исключительно против идеологии, угрожающей существованию нашего государства. Сейчас это непросто сделать, тем более что мода на отмену всего русского, к сожалению, охватила и часть умов эстонских политиков, однако именно это может стать тем самым компромиссом, который позволит, с одной стороны, решить больной вопрос памятников, а с другой, не даст сформированным пропагандой восточного соседа эмоциям взять верх над разумом и пониманием того, что в конце концов ликвидация очередного очага напряжённости пойдёт на пользу им самим.
Ни танк в Нарве, ни меч в Техумарди, ни памятник в тартуском парке Раади не должны вбивать клин между проживающими в Эстонии народами, и если при помощи их достойного переноса в более подходящие места удастся обеспечить в стране мир, то это нужно сделать.