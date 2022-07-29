Кто заплатит? Почему Латвия снова замахнулась на большой хоккей и чем это закончилось в прошлый раз

Не прошло и года, как Латвия приняла самый нежелательный чемпионат мира по хоккею. Через год Латвия вновь станет организатором турнира – на этот раз вместе с хозяйкой чемпионата этого года Финляндией. Но каким был финансовый баланс ЧМ-2021? Не принес ли этот турнир потери стране? И что будет через год, если сейчас государство не готово выделять средства на проведение турнира, а рост цен на энергоносители накатывает волнами как цунами? Как бы то ни было, уже сейчас понятно, что без государственной финансовой поддержки не обойтись, пишет Rus.Delfi.lv.