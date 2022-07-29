Кто заплатит? Почему Латвия снова замахнулась на большой хоккей и чем это закончилось в прошлый раз
Не прошло и года, как Латвия приняла самый нежелательный чемпионат мира по хоккею. Через год Латвия вновь станет организатором турнира – на этот раз вместе с хозяйкой чемпионата этого года Финляндией. Но каким был финансовый баланс ЧМ-2021? Не принес ли этот турнир потери стране? И что будет через год, если сейчас государство не готово выделять средства на проведение турнира, а рост цен на энергоносители накатывает волнами как цунами? Как бы то ни было, уже сейчас понятно, что без государственной финансовой поддержки не обойтись, пишет Rus.Delfi.lv.
Изначально чемпионат мира по хоккею должен был проходить в Риге и Минске. Столица Беларуси должна была принять матчи одной группы и плей-офф. Однако 18 января 2021 года Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о переносе турнира из Минска, а 2 февраля 2021 года было объявлено, что все матчи чемпионата пройдут в Латвии.