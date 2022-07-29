Хоккей
29.07.2022, 07:07

Кто заплатит? Почему Латвия снова замахнулась на большой хоккей и чем это закончилось в прошлый раз

 
Янис Фрейманис
Редактор MVP
Турнир 2023 года Латвия будет проводить совместно с организатором турнира этого года — Финляндией
Турнир 2023 года Латвия будет проводить совместно с организатором турнира этого года — Финляндией
ФОТО: Vladislavs Proškins | F64

Не прошло и года, как Латвия приняла самый нежелательный чемпионат мира по хоккею. Через год Латвия вновь станет организатором турнира – на этот раз вместе с хозяйкой чемпионата этого года Финляндией. Но каким был финансовый баланс ЧМ-2021? Не принес ли этот турнир потери стране? И что будет через год, если сейчас государство не готово выделять средства на проведение турнира, а рост цен на энергоносители накатывает волнами как цунами? Как бы то ни было, уже сейчас понятно, что без государственной финансовой поддержки не обойтись, пишет Rus.Delfi.lv.


Изначально чемпионат мира по хоккею должен был проходить в Риге и Минске. Столица Беларуси должна была принять матчи одной группы и плей-офф. Однако 18 января 2021 года Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о переносе турнира из Минска, а 2 февраля 2021 года было объявлено, что все матчи чемпионата пройдут в Латвии.

Согласно отчету о доходах и расходах на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года, на организацию чемпионата мира было привлечено 15,1 млн евро. Большую часть - 9,6 млн или 89% — выделила Международная федерация хоккея. Еще 4 млн дало латвийское государство. И полмиллиона евро потратила Рижская дума. Поэтому глава оргкомитета ЧМ-2021 Эдгар Бунцис тот турнир называет субсидированным мероприятием.

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