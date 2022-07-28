КОЛОНКА RusDelfi | Наказывать, так всех? Запрет на выдачу виз россиянам может сыграть злую шутку

„Нравственный парадокс заключается в том, что в Украине умирают дети, но при этом граждане России едут в Лувр через Таллиннский аэропорт“, - отметил министр, и добавил, что его позиция тверда: гражданам РФ необходимо в рамках дополнительных санкций перестать выдавать шенгенские визы за исключением гуманитарных причин.

Что ж, казалось бы, учитывая нынешнюю ситуацию, никто не собирается благоволить к гражданам страны-агрессора, а если наказывать - так всех поголовно. Все бы ничего, если бы не вторая сторона медали.

Российский демограф Юлия Флоринская в большом интервью „Медузе“ в начале мая отметила, что невозможно привести официальную статистику по россиянам, которые с началом войны покинули Россию и остались жить за границей. Но этих людей немало.

Люди выезжали, оставляя все. Мои знакомые - деятели культуры, психологи, ученые - брали в охапку маленьких детей, паковали необходимые вещи, покупали билет на самолет и… ехали. До конца не спланировав даже, где именно тот самый пункт назначения, просто уезжали. На вопрос „Почему?“ удивленно вскидывали глаза, полные боли, и отвечали, что нет иного выхода, и оставаться в стране, которая такое творит, им не представляется возможным. Они говорили буквально следующее: „Как же хорошо, что у меня и детей оформлена шенгенская виза, это просто спасение!“

Уезжали не только те, кто по нравственным причинам больше не смог оставаться в России. Уезжали, разумеется, люди, перед которыми с началом войны замаячил реальный уголовный срок. В середине марта на Нарвской границе мы благополучно встретили псковского журналиста Дениса Камалягина, который чудом успел выехать из России через Эстонию в Ригу, где его уже ждали друзья.