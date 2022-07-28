Захарова о запрете концертов „Руки вверх“: что не так с Эстонией?

„Надо по-другому ставить вопрос, что не так с Эстонией? Если страна гордится, рассказав о культурных связях тем, что кому-то запрещает выступать в этой стране, значит, что-то с ней не так“, — сказала Захарова в эфире радио Sputnik, передает РИА.

Она заявила, что это „люди, которые, видимо, забыли о том, что провозгласили демократию своей основной идеей, они ж ради этого покидали состав Советского Союза“.

„И теперь они сами превратились в репрессивное государство, которое запрещает, вымарывает, блокирует, не пускает, отбирает и так далее“, — отметила Захарова.

По мнению представителя МИД РФ, „если люди в этой стране хотят видеть группу, которая не нарушает закон, которая не призывает к экстремизму, не пропагандирует никакие деструктивные вещи, ценности, у которой есть свой взгляд на происходящее в мире, а ее не пускают к своему слушателю, это цензура чистой воды“.

„Могу поздравить страну, которая выбрала свободу и пришла к диктатуре“, — заключила Захарова.