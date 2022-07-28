ДЕВУШКА ДНЯ | Потрясающая модель продаёт интим-фото, чтобы спасти футбольный клуб

Жизнь футбольного клуба может прерваться в самый неподходящий момент. Ещё вчера любимая команда боролась за чемпионство, а уже сегодня она погрязла в долгах и готовится к банкротству.

Модель Даниэлла Чавес решила взвалить на свои хрупкие плечи и крепкие другие части тела план по спасению своей любимой команды.

Чилийский футбольный клуб „О’Хиггинс“, занявший в прошлом сезоне Примеры 13-е место, оказался в крайне неприглядной ситуации. Чемпион Апертуры 2013 года рискует пополнить список обанкротившихся команд из-за огромных долгов и отсутствия достаточной спонсорской поддержки.

В общей сложности ей уже удалось собрать почти 5 миллионов евро.

Даниэлла хочет купить чилийский клуб „О'Хиггинс“, за который она болеет с самого детства. Сейчас у команды настали непростые времена: у нее вообще нет спонсоров и большие долги.