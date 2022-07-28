Латвийским хоккеистам грозит уголовная ответственность за работу в России

Как сообщает портал, в поле зрения Службы государственной безопасности Латвии (СГБ) попали хоккеисты Янис Калниньш, Николай Елисеев и тренеры Леонид Тамбиев, Андрейс Банада и Григорий Пантелеев, решившие работать в России.

Сообщается, что за участие в спортивных мероприятиях России им может грозить уголовная ответственность.

„Можем подтвердить, что СГБ будет оценивать соответствие деятельности латвийских спортсменов и спортивных специалистов, продолжающих профессиональную карьеру в России, нормам законодательства.

СГБ напоминает, что, например, уголовный закон предусматривает ответственность за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

По оценке СГБ, в нынешних геополитических условиях оказание любой поддержки России, в том числе участие в пропаганде ее достижений в спорте, противоречит интересам национальной безопасности Латвии и базовым ценностям демократического общества“, – сообщает издание.



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