Патриарху Кириллу запретили въезд в Литву. Представитель РПЦ: литовское правительство пытается отменить русскую культуру(22)
Патриарху Кириллу, поддерживающему войну, начатую Россией против Украины, запрещен въезд в Литву. По предложению Министерства иностранных дел патриарх Русской православной церкви включен в список нежелательных лиц еще 23 июня, сообщило Министерство внутренних дел. Об этом пишет ru.DELFI.lt
Решение продиктовано тем, что Кирилл в своих высказываниях отрицал территориальную целостность Украины и поддержал агрессивные действия России, отмечает МВД. „Патриарх Кирилл сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия Российской Федерации, грубо нарушающие нормы и принципы международного права“, – говорится в переданном ЭЛЬТА комментарии министерства.
В информации МИД отмечается, что патриарх Кирилл, близкий соратник Владимира Путина, один из наиболее активно поддерживающих войну против Украины, неоднократно публично положительно высказывался об агрессии России. „В пропагандистских СМИ патриарх Кирилл открыто называет жителей Украины „участниками нацистского режима“, которые должны быть депортированы или уничтожены. 27 февраля 2022 года патриарх Кирилл благословил российских военных, участвующих в войне“, – утверждает МВД.
Руководство православной церкви Литвы утверждает, что уже направило просьбу предоставить ей статус церковного самоуправления. Комиссия Священного синода Русской православной церкви приступила к рассмотрению этой просьбы Вильнюсско-Литовского епископства. Епископ Тракайский Амвросий в июле посетил Москву, где встретился с патриархом Кириллом. Во время встречи Амвросий объяснил, почему православной церкви Литвы нужна большая независимость. По словам епископа, реакция патриарха Кирилла на просьбу православной церкви Литвы была положительной.
Вечером в среду, как соообщает Meduza со ссылкой на РБК, зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе так прокомментировал решение властей Литвы запретить въезд в страну главе РПЦ: „По большому счету, эта мера направлена против верующих Русской православной церкви, которые живут в Литве, не только русскоязычных, но и литовцев. Таким образом, видимо, литовское правительство пытается отделить эту паству от патриарха. Конечно, это неприкрытая попытка вмешательства в дела церкви, давления на верующих. Думаю, что за этой попыткой стоит желание следовать в фарватере отмены русской культуры“.
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