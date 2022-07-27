Патриарху Кириллу запретили въезд в Литву. Представитель РПЦ: литовское правительство пытается отменить русскую культуру

Руководство православной церкви Литвы утверждает, что уже направило просьбу предоставить ей статус церковного самоуправления. Комиссия Священного синода Русской православной церкви приступила к рассмотрению этой просьбы Вильнюсско-Литовского епископства. Епископ Тракайский Амвросий в июле посетил Москву, где встретился с патриархом Кириллом. Во время встречи Амвросий объяснил, почему православной церкви Литвы нужна большая независимость. По словам епископа, реакция патриарха Кирилла на просьбу православной церкви Литвы была положительной.



Вечером в среду, как соообщает Meduza со ссылкой на РБК, зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе так прокомментировал решение властей Литвы запретить въезд в страну главе РПЦ: „По большому счету, эта мера направлена против верующих Русской православной церкви, которые живут в Литве, не только русскоязычных, но и литовцев. Таким образом, видимо, литовское правительство пытается отделить эту паству от патриарха. Конечно, это неприкрытая попытка вмешательства в дела церкви, давления на верующих. Думаю, что за этой попыткой стоит желание следовать в фарватере отмены русской культуры“.