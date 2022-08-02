Carlsberg анонсировал бутылку из полностью перерабатываемого материала с особенным пивом
В рамках своего крупнейшего на сегодняшний день пилотного проекта Carlsberg Group предоставляет потребителям пива возможность приобрести пиво в новой бутылке из биоматериала, полностью пригодной для вторичной переработки. Всего будет произведено и протестировано 8000 бутылок нового типа на восьми рынках: в Дании, Швеции, Норвегии, Великобритании, Польше, Германии, Франции и у наших северных соседей в Финляндии.
Но не только упаковка делает новинку особенной — само пиво тоже особенное, оно производится из ячменя, выращенного в полном соответствии с правилами органического и регенеративного земледелия. Новый продукт в странах тестирования смогут попробовать местные потребители, клиенты и прочие заинтересованные стороны как на фестивалях, представительных мероприятиях, так и на презентациях продукта. Цель проекта — собрать информацию о том, как принимается потребителем новая бутылка, чтобы на основе полученных отзывов разработать новую бутылку следующего поколения.
Новая бутылка из волокна использует преимущества полимера PEF
Ключевой частью бутылки из волокна является оболочка из полимера PEF на растительной основе, разработанная ведущим экспертом в области возобновляемой химии, компанией Avantium – партнером материнской компанией Saku Õlletehas, Carlsberg. PEF полностью изготавливается из природного сырья, совместим с системами переработки пластика и разлагается в природе, если невольно окажется за пределами государственных систем переработки.
С одной стороны, PEF способствует развитию в области устойчивой упаковки, с другой стороны, он также действует как очень эффективный барьер между напитком и волокнистой внешней оболочкой тары, защищая вкус и свежесть пива лучше, чем обычная упаковка на основе ископаемого топлива, т. е. ПЭТ-пластика. Внешняя оболочка бутылки, произведенная упаковочной компанией Paboco также на биологической основе, состоит из экологически чистого древесного волокна. К внешней оболочке добавлены изоляционные свойства, чтобы пиво оставалось холодным дольше, чем в банках или стеклянных бутылках.
„Мы рады предложить потребителям попробовать и оценить новую бутылку из волокна. Этот проект является первым шагом к производству, использованию и переработке этого типа бутылок в гораздо большем масштабе. Обнаружение свойств PEF в качестве защитного барьера, подходящего для пива, и запуск такой упаковки в производство было одной из наших самых больших целей, поэтому хорошие результаты испытаний, сотрудничество с поставщиками и начало розлива бутылок на производственной линии являются для нас большим достижением“, — сказал Стефан Мунк, менеджер по развитию Carlsberg Group.
Бутылка состоит на 100% из биоматериала, за исключением крышки, которая в настоящее время не имеет альтернативы и необходима для обеспечения качества продукта. Тем не менее, бутылка и крышка вместе по-прежнему полностью пригодны для вторичной переработки. В будущем Paboco, Carlsberg и партнеры из Сообщества производителей бумажных бутылок будут изучать способы внедрения альтернативных крышек для бутылок на основе волокна и надеются создать широко используемое решение к 2023 году. Carlsberg также совместно с Avantium и Paboco продолжит разработку бутылки следующего поколения, используя отзывы потребителей и наработки Paboco.
Сварено из необычного ячменя
В инновационные бутылки для потребительских испытаний 2022 года было разлито и более экологичное пиво. В сотрудничестве с поставщиком ячменного солода Soufflet пиво Carlsberg сварено из ячменя, выращенного с использованием полностью органических методов регенеративного земледелия. Поля органического ячменя были засеяны почвоулучшающими растениями, чтобы воспользоваться преимуществами регенеративного сельского хозяйства. В то время как потребители могут быть уверены, что отличительный вкус пива Carlsberg будет сохранен, методы выращивания ячменя помогают улучшить биоразнообразие сельскохозяйственных угодий и здоровье почвы, а также увеличить естественную секвестрацию углерода в почве по сравнению с традиционными методами ведения сельского хозяйства.
На пути в лучшее завтра
Бутылка из волокна второго поколения с точки зрения жизненного цикла продукта уже лучше, чем одноразовая стеклянная бутылка, а цели Carlsberg в отношении бутылки следующего, третьего поколения, еще выше. По замыслу Carlsberg, объем выбросов от бутылок из волокна будет на 80% ниже, чем от предыдущих стеклянных бутылок.
Таким образом, с одинаковым углеродным следом вместо одной стеклянной одноразовой бутылки можно изготовить пять бутылок из волокна. Конечная цель Carlsberg — добиться для бутылки из волокна такого же низкого углеродного следа, как для стеклянной бутылки многоразового использования, которая на сегодняшний день является наиболее эффективной упаковкой, если ее правильно собирать через систему возврата и вторично использовать. Однако цель вывода на рынок фибровой бутылки состоит не в том, чтобы заменить на рынке многоразовые стеклянные бутылки, а в том, чтобы предложить потребителям большее количество экологически чистых вариантов.
„Прогресс, достигнутый с новой бутылкой из волокна, является свидетельством новаторского духа Carlsberg, который основан на желании производить лучшие во всех отношениях продукты. Мы усердно работаем над этим проектом с 2015 года, и наша цель по-прежнему заключается в создании новых стандартов в индустрии напитков за счет уменьшения воздействия бутылки на окружающую среду и улучшения продукции. Сотрудничество имеет ключевое значение, и вместе с нашими партнерами мы с интересом наблюдаем за тем, как исследования и разработки экологически безопасных упаковочных решений становятся нормой“, — отметил руководитель отдела устойчивого развития Carlsberg Group Саймон Боас Хоффмайер.
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