Carlsberg анонсировал бутылку из полностью перерабатываемого материала с особенным пивом

„Мы рады предложить потребителям попробовать и оценить новую бутылку из волокна. Этот проект является первым шагом к производству, использованию и переработке этого типа бутылок в гораздо большем масштабе. Обнаружение свойств PEF в качестве защитного барьера, подходящего для пива, и запуск такой упаковки в производство было одной из наших самых больших целей, поэтому хорошие результаты испытаний, сотрудничество с поставщиками и начало розлива бутылок на производственной линии являются для нас большим достижением“, — сказал Стефан Мунк, менеджер по развитию Carlsberg Group.

С одной стороны, PEF способствует развитию в области устойчивой упаковки, с другой стороны, он также действует как очень эффективный барьер между напитком и волокнистой внешней оболочкой тары, защищая вкус и свежесть пива лучше, чем обычная упаковка на основе ископаемого топлива, т. е. ПЭТ-пластика. Внешняя оболочка бутылки, произведенная упаковочной компанией Paboco также на биологической основе, состоит из экологически чистого древесного волокна. К внешней оболочке добавлены изоляционные свойства, чтобы пиво оставалось холодным дольше, чем в банках или стеклянных бутылках.

Ключевой частью бутылки из волокна является оболочка из полимера PEF на растительной основе, разработанная ведущим экспертом в области возобновляемой химии, компанией Avantium – партнером материнской компанией Saku Õlletehas, Carlsberg. PEF полностью изготавливается из природного сырья, совместим с системами переработки пластика и разлагается в природе, если невольно окажется за пределами государственных систем переработки.

Но не только упаковка делает новинку особенной — само пиво тоже особенное, оно производится из ячменя, выращенного в полном соответствии с правилами органического и регенеративного земледелия. Новый продукт в странах тестирования смогут попробовать местные потребители, клиенты и прочие заинтересованные стороны как на фестивалях, представительных мероприятиях, так и на презентациях продукта. Цель проекта — собрать информацию о том, как принимается потребителем новая бутылка, чтобы на основе полученных отзывов разработать новую бутылку следующего поколения.

Бутылка состоит на 100% из биоматериала, за исключением крышки, которая в настоящее время не имеет альтернативы и необходима для обеспечения качества продукта. Тем не менее, бутылка и крышка вместе по-прежнему полностью пригодны для вторичной переработки. В будущем Paboco, Carlsberg и партнеры из Сообщества производителей бумажных бутылок будут изучать способы внедрения альтернативных крышек для бутылок на основе волокна и надеются создать широко используемое решение к 2023 году. Carlsberg также совместно с Avantium и Paboco продолжит разработку бутылки следующего поколения, используя отзывы потребителей и наработки Paboco.

Сварено из необычного ячменя

В инновационные бутылки для потребительских испытаний 2022 года было разлито и более экологичное пиво. В сотрудничестве с поставщиком ячменного солода Soufflet пиво Carlsberg сварено из ячменя, выращенного с использованием полностью органических методов регенеративного земледелия. Поля органического ячменя были засеяны почвоулучшающими растениями, чтобы воспользоваться преимуществами регенеративного сельского хозяйства. В то время как потребители могут быть уверены, что отличительный вкус пива Carlsberg будет сохранен, методы выращивания ячменя помогают улучшить биоразнообразие сельскохозяйственных угодий и здоровье почвы, а также увеличить естественную секвестрацию углерода в почве по сравнению с традиционными методами ведения сельского хозяйства.

На пути в лучшее завтра

Бутылка из волокна второго поколения с точки зрения жизненного цикла продукта уже лучше, чем одноразовая стеклянная бутылка, а цели Carlsberg в отношении бутылки следующего, третьего поколения, еще выше. По замыслу Carlsberg, объем выбросов от бутылок из волокна будет на 80% ниже, чем от предыдущих стеклянных бутылок.