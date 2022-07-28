Российский политолог: военное поражение России невозможно

„Военное поражение России невозможно технически и стратегически. Ненадежные союзники, такие как Китай, не будут помогать, но и поражения России они не хотят. Россия нужна им в их собственной игре, на их собственной великой шахматной доске. Они нами играют. Поражения не будет, победы не будет. Ничего, кроме похабного мира, не остается. К примеру, Иран с Ираком воевали почти 10 лет. Погибло около миллиона граждан обеих стран. И кто победил, а кто проиграл? Это осталось непонятным. Они подписали мир, а потом каждая сторона торжественно провела парад победы у себя в столице.

Я не вижу в этой войне возможности для военного поражения России. Я очень низкого мнения о людях которые, не зная толковой цели, ведут войну. Это значит, что они придумывают новые цели постоянно. Недавно Лавров (министр иностранных дел РФ - прим.пер.) нес какую-то чушь про новые географические представления, возникшие в ходе войны, которые меняют ее ход. Что, новая география появилась? Был Мариуполь, и его не стало. Возникла площадка для бейсбола. Я думаю, что здесь масса проблем, которые будут решаться только после замирания ситуации. Никаких гарантий не будет. Будут такие же гарантии, как в Будапештском соглашении.

Массовой мобилизации нет, потому что Путинская система стоит на деполитизированном и демобилизованном населении. Народ превращен в население. От власти каждый день слышны опровержения о мобилизации населения на войну. Если Путин решится на военную мобилизацию, это будет полный и настоящий переворот российской системы. По-моему, она этого не переживет“.