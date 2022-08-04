МНЕНИЕ | Если бы Путин хотел быть похожим на Петра Великого, он бы организовывал парады под радужными флагами

9 июня, в день 350-летия со дня рождения Петра Первого, Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свой „необыкновенный талант“ интерпретации исторических событий. Путин рассказал, что Петр I не завоевывал и не присоединял к России новые земли, а лишь вернул ранее утраченные территории и укрепил государство. Президент намекнул, что Эстония тоже является исконно русской территорией, и прямо сказал, что Нарва - русский город. К этому он добавил, возможно, тонко сравнивая себя с Петром, что сегодня перед государством стоит та же задача - отвоевать старые земли и укрепить государство.