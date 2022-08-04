Эстонский экспресс
04.08.2022, 13:48

МНЕНИЕ | Если бы Путин хотел быть похожим на Петра Великого, он бы организовывал парады под радужными флагами

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Март Лятте
РАДУЖНЫЕ ФЛАГИ В ПЕТЕРБУГРЕ: Много лет назад и в России проходили марши за права ЛГБТ. Теперь улицы опустели.
РАДУЖНЫЕ ФЛАГИ В ПЕТЕРБУГРЕ: Много лет назад и в России проходили марши за права ЛГБТ. Теперь улицы опустели.
ФОТО: OLGA MALTSEVA | Scanpix

Петр Первый открыл окно в Европу, а Путин его закрывает. Россиянам пора понять, что только они могут что-то изменить.

Март Лятте - магистр исторических наук.

9 июня, в день 350-летия со дня рождения Петра Первого, Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свой „необыкновенный талант“ интерпретации исторических событий. Путин рассказал, что Петр I не завоевывал и не присоединял к России новые земли, а лишь вернул ранее утраченные территории и укрепил государство. Президент намекнул, что Эстония тоже является исконно русской территорией, и прямо сказал, что Нарва - русский город. К этому он добавил, возможно, тонко сравнивая себя с Петром, что сегодня перед государством стоит та же задача - отвоевать старые земли и укрепить государство.

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