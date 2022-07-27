ВИДЕООПРОС | Танк раздора: по нему лазают дети, к нему приезжают молодожены и туристы, но его все равно считают символом войны

„Если памятник войны уберут, я буду считать это личным оскорблением моей семьи, моего рода, который умирал, проливал кровь за свободу этого же народа, который живет в этой стране“, - говорит участник опроса.

„Это пытаются переделать историю, - делится своим мнение нарвитянка, - историю не надо забывать, менять, как было так и есть“.

„Его не надо убирать, это как реликвия для Нарвы, к нему часто ездят смотреть его, лучше не убирать“, - считает девушка, участница опроса.

„Было бы интересно спросить мнение тех усопших солдат, хотели бы они видеть на своей могиле такой памятник - танк или что-то попроще, почеловечнее, который бы объединял одно государство с другим, чтобы танк был не разделяющим, а был бы соединяющим“, - говорит дедушка, которого мы встретили в центре города.

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У танка

Когда мы подъехали к танку, рядом на парковке стояло восемь машин. Михаил уже уезжал, задержали его на минуту, спросили, почему он здесь. „Как зачем я здесь? - удивляется мужчина. - Надо помнить. Это наша история. Моя бабушка была медсестрой, а дедушка защищал Ленинград. Кто не помнит свою историю, у того нет будущего. Я много работаю, но когда есть возможность - приезжаю“.

Танк рассматривает компания из семи взрослых и двух подростков. Говорят на эстонском языке. Одна женщина из этой компании впервые в Нарве, и она не знала, что здесь есть танк. Другая говорит, что знает о возникшем споре и думает: он должен стоять там, где стоит, потому что это место для почтения памяти погибших. Лично у нее нет агрессии к памятнику. В том, что сейчас так много рассужадают о нем, она видит политическую пропаганду. Кто-то на этой теме, считает женщина, зарабатывает себе очки популярности.

На такси подъезжает молчаливый мужчина. Он фотографирует танк и садится обратно в такси.