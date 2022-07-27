ВИДЕООПРОС | Танк раздора: по нему лазают дети, к нему приезжают молодожены и туристы, но его все равно считают символом войны(22)
RusDelfi вышел на улицы Нарвы и спросил мнение горожан о том, стоит ли переносить или демонтировать Танк-34, памятник, ставший причиной горячих споров. А потом отправился по адресу Нарва, Йыэсуу 175, это адрес танка-памятника, и встретил там туристов, которые тоже поделились, какие чувства у них вызывает танк.
„Если памятник войны уберут, я буду считать это личным оскорблением моей семьи, моего рода, который умирал, проливал кровь за свободу этого же народа, который живет в этой стране“, - говорит участник опроса.
„Это пытаются переделать историю, - делится своим мнение нарвитянка, - историю не надо забывать, менять, как было так и есть“.
„Его не надо убирать, это как реликвия для Нарвы, к нему часто ездят смотреть его, лучше не убирать“, - считает девушка, участница опроса.
„Было бы интересно спросить мнение тех усопших солдат, хотели бы они видеть на своей могиле такой памятник - танк или что-то попроще, почеловечнее, который бы объединял одно государство с другим, чтобы танк был не разделяющим, а был бы соединяющим“, - говорит дедушка, которого мы встретили в центре города.
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У танка
Когда мы подъехали к танку, рядом на парковке стояло восемь машин. Михаил уже уезжал, задержали его на минуту, спросили, почему он здесь. „Как зачем я здесь? - удивляется мужчина. - Надо помнить. Это наша история. Моя бабушка была медсестрой, а дедушка защищал Ленинград. Кто не помнит свою историю, у того нет будущего. Я много работаю, но когда есть возможность - приезжаю“.
Танк рассматривает компания из семи взрослых и двух подростков. Говорят на эстонском языке. Одна женщина из этой компании впервые в Нарве, и она не знала, что здесь есть танк. Другая говорит, что знает о возникшем споре и думает: он должен стоять там, где стоит, потому что это место для почтения памяти погибших. Лично у нее нет агрессии к памятнику. В том, что сейчас так много рассужадают о нем, она видит политическую пропаганду. Кто-то на этой теме, считает женщина, зарабатывает себе очки популярности.
На такси подъезжает молчаливый мужчина. Он фотографирует танк и садится обратно в такси.
Подходит пара средних лет из Тарту. Общается на эстонском. Хотя, как мы потом узнали, русский, не в совершенстве, но знают. Они случайно оказались рядом с Нарвой, решили остановиться у танка, раз уж проезжали мимо. Мужчина говорит, что не нужно переносить танк, женщина, что - надо. Его отца призвали в ряды Красной армии здесь, в Эстонии. И хоть это было не совсем добровольно, воевал. Мужчина смотрит российское телевидение, чтобы быть в курсе разных точек зрения. Он не поддерживает агрессию России в Украине, но пламенная речь Путина 23 февраля его даже вдохновила. Особенно момент о том, как Америка якобы несла демократию в Ирак, когда, на самом деле, просто сломала многие устои страны. Мужчина считает, что есть война с помощью пропаганды, а есть - с помощью убийства на войне. Но он, конечно, категорически против любой войны. Его жена после 24 февраля перестала говорить на русском языке. Раньше она любила ездить в Россию. Теперь - нет.
Василий Михалёв приехал к танку с дочкой. Пока она забиралась на него, он сказал свое мнение про возможный демонтаж памятника. „Я вырос на этом танке, живу рядом, мы в детстве постоянно здесь лазили с друзьями, мои дети теперь по нему лазят, - комментирует он. - Много о войне я ей не рассказывал, пока маленькая, но в общих чертах, конечно, уже объяснил. Я на 100% против переноса памятника. Это одно из любимых мест - и память, и достопримечательность для туристов, молодожены сюда приезжают. Это же традиция уже нарвская. Не надо никуда его переносить“.