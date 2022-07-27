Правда ли, что украинский полк „Азов“ внесён в список террористических организаций в США и Японии?
В интервью каналу BBC глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что полк „Азов“ внесён в список террористических организаций в ряде западных стран, включая США и Японию. Мы проверили, прав ли министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью британскому каналу BBC сказал, что Россия была вынуждена объявить „специальную военную операцию“ из-за „преступной деятельности“ Запада, который опекал неонацистский режим в Украине. В качестве иллюстрации этого режима Лавров привёл ответ президента Украины Владимира Зеленского на вопрос корреспондента CNN об „Азове“: „Когда ему (Зеленскому. — Прим. ред.) корреспондент CNN заявил, что полк „Азов“ был внесён в некоторых западных странах, в США, в Японии, в список экстремистских, террористических организаций, Зеленский пожал плечами и сказал, что у них таких батальонов и полков много, они такие, какие есть“. Эти слова Лаврова процитировали многие СМИ, включая ТАСС, РИА „Новости“, телеканал „360°“, „Аргументы и факты“.
С начала военных действий Зеленский дал несколько интервью и комментариев американскому каналу CNN. Ни в одном из них нам не удалось найти упоминание полка „Азов“. Возможно, министр Лавров имел в виду интервью Зеленского другому американскому каналу — Fox News, которое состоялось в апреле 2022 года. Там журналист Брет Байер попросил Зеленского прокомментировать сообщения о связи „Азова“ с неонацистской идеологией. Зеленский ответил: „“Азов“ был одним из многих таких (добровольческих. — Прим. ред.) батальонов. Они такие, какие есть, они защищали нашу страну. Впоследствии все компоненты тех добровольческих батальонов были включены в состав Вооружённых сил Украины. Эти бойцы „Азова“ больше не самостоятельная группировка, а часть украинских вооружённых сил. Ещё в 2014 году были ситуации, когда эти добровольцы попадали в окружение и некоторые из них действительно нарушали законы, законы Украины, и их действительно привлекли к суду и приговорили к тюремным срокам. Так что закон превыше всего“. При этом ведущий Fox News не упоминал, в каких странах „Азов“ считается террористическим или экстремистским.
Лавров отдельно упомянул, что полк „Азов“ внесён в список террористических группировок в США и Японии. Тем не менее „Азов“ не удалось найти ни в списке иностранных террористических организаций на сайте Госдепартамента США, ни на сайте директора национальной разведки США. В 2019 году группа из 40 членов палаты представителей США попросила госсекретаря Майка Помпео объяснить, почему „Азов“ не включён в список международных террористических организаций. Вряд ли отсутствие „Азова“ в чёрном списке США было секретом для МИД. В 2021 году коллега Сергея Лаврова Мария Захарова выразила недоумение по этому поводу.
Японская Служба общественной безопасности при министерстве юстиции тоже не считает полк „Азов“ неонацистской организацией. В 2021 году полк был упомянут в справочнике по международному терроризму, в котором приводятся данные из различных источников, включая зарубежную и японскую прессу. В апреле 2022 года Служба общественной безопасности Японии заявила, что информацию в этом справочнике нельзя считать официальной позицией правительства Японии, и удалила упоминание „Азова“ из справочника, чтобы предотвратить „распространение фактически неверной информации“. И опять спикер МИД Мария Захарова прокомментировала исключение упоминания „Азова“ из справочника по международному терроризму, сказав, что Япония „встроилась в русофобские ряды“ и теперь занимает в этом плане первую строчку на азиатских просторах.
Стоит отметить, что в России полк „Азов“ тоже не признан ни террористической, ни экстремистской организацией. Согласно закону, российские СМИ всегда маркируют организации из этих двух списков примечанием „признана террористической / экстремистской и запрещена в РФ“, как, например, в случае с компанией Meta. Полк „Азов“ СМИ упоминают без каких-либо сносок о запрещённых организациях, лишь иногда приписывая, что „против боевиков „Азова“ в РФ возбуждены уголовные дела“.
Таким образом, в интервью BBC Лавров, во-первых, перепутал название телеканала, задавшего Зеленскому вопрос о полке „Азов“, а во-вторых, додумал внесение „Азова“ в список террористических организаций в США и Японии, что не соответствует действительности.
Итог: Неправда