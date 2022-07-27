Правда ли, что украинский полк „Азов“ внесён в список террористических организаций в США и Японии?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью британскому каналу BBC сказал, что Россия была вынуждена объявить „специальную военную операцию“ из-за „преступной деятельности“ Запада, который опекал неонацистский режим в Украине. В качестве иллюстрации этого режима Лавров привёл ответ президента Украины Владимира Зеленского на вопрос корреспондента CNN об „Азове“: „Когда ему (Зеленскому. — Прим. ред.) корреспондент CNN заявил, что полк „Азов“ был внесён в некоторых западных странах, в США, в Японии, в список экстремистских, террористических организаций, Зеленский пожал плечами и сказал, что у них таких батальонов и полков много, они такие, какие есть“. Эти слова Лаврова процитировали многие СМИ, включая ТАСС, РИА „Новости“, телеканал „360°“, „Аргументы и факты“.

С начала военных действий Зеленский дал несколько интервью и комментариев американскому каналу CNN. Ни в одном из них нам не удалось найти упоминание полка „Азов“. Возможно, министр Лавров имел в виду интервью Зеленского другому американскому каналу — Fox News, которое состоялось в апреле 2022 года. Там журналист Брет Байер попросил Зеленского прокомментировать сообщения о связи „Азова“ с неонацистской идеологией. Зеленский ответил: „“Азов“ был одним из многих таких (добровольческих. — Прим. ред.) батальонов. Они такие, какие есть, они защищали нашу страну. Впоследствии все компоненты тех добровольческих батальонов были включены в состав Вооружённых сил Украины. Эти бойцы „Азова“ больше не самостоятельная группировка, а часть украинских вооружённых сил. Ещё в 2014 году были ситуации, когда эти добровольцы попадали в окружение и некоторые из них действительно нарушали законы, законы Украины, и их действительно привлекли к суду и приговорили к тюремным срокам. Так что закон превыше всего“. При этом ведущий Fox News не упоминал, в каких странах „Азов“ считается террористическим или экстремистским.