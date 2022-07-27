За рубежом
27.07.2022, 10:45

Торговля людьми в Латвии: женщину заставляли заниматься проституцией, подозреваемая выдавала себя за работницу прокуратуры

 
Raha
Raha
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

Сотрудники Огрского участка Рижского регионального управления полиции задержали группу лиц, подозреваемую в торговле людьми. По предварительным данным, в течение нескольких месяцев эти лица использовали женщину, занимающуюся проституцией, с целью заработка, пишет RusDelfi.lv.

В настоящее время Госполиция также расследует другое уголовное дело в отношении предполагаемого организатора упомянутой преступной группы — Валии Рейне (1966 г.р.), в связи с крупным мошенничеством, совершенным в отношении трех лиц.

В пресс-центре Госполиции сообщили, что 2 июня в рамках начатого уголовного процесса сотрудники Огрского участка полиции задержали женщину 1966 г.р., подозреваемую в торговле людьми. В преступной группе она исполняла роль сутенерши. Также был задержан ее подельник 1989 г.р., а чуть позже и женщина 1986 г.р.

Информация, полученная в ходе следствия, свидетельствует о том, что глава преступной группы путем психологического воздействия и при помощи обмана вовлекла потерпевшую в оказание платных сексуальных услуг.

Потерпевшую обманули, пообещав ей материальное вознаграждение. Однако затем жертве пришлось все заработанные деньги отдать сутенерше.

Полиция выяснила, что женщина проживала в одной квартире с организатором преступления и ее сообщником. У своей жертвы подозреваемые отобрали паспорт, а также оказывали на нее физическое воздействие.

Следствие по делу продолжается. Глава преступной группы находится под арестом, а ее подельники отпущены под полицейский надзор.

Также в пресс-центре сообщили, что это преступление удалось раскрыть, расследуя дело о возможном мошенничестве в крупных размерах. По предварительным данным, от действий Рейне могли пострадать три человека, однако жертв может быть больше.

Известно, что Валия Рейне могла представляться сотрудницей прокуратуры или юристом по имени Яна.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии