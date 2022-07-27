Медведева рассказала о самом большом гонораре в карьере

„По-моему, за первое место на чемпионате мира я заработала 24 тысячи долларов. Немаленькие деньги, но долго на них не проживешь“, — поделилась Медведева. Она отметила, что зачастую спортсмены не задумываются о призовом фонде турниров и сконцентрированы только на достижении победы, пишет Sportmail.ru.

Ранее Медведева высказалась об отстранении соотечественников от международных турниров по фигурному катанию. „Я об стенку убилась бы“, — призналась фигуристка.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане спортсменка завоевала серебро в личном и командном турнирах. Фигуристка объявила о завершении карьеры в декабре прошлого года.

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