ВИДЕО | На женском „Тур де Франс“ произошло жуткое столкновение

После первого массового завала спортсменкам удалось продолжить гонку. Однако после падения титулованной австралийки Аманды Спратт начался ряд сходов.

Например, одна из фавориток, итальянка Марта Кавалли, которая в этом году стала победительницей „Амстел Голд Рейс“ и „Флеш Валонь“ и заняла второе место на Джиро д'Италия, была вынуждена прекратить гонку.

Итальянка замедлилась после того, как перед ней столкнулись несколько велосипедисток. Избежать столкновения не удалось, и ее на полной скорости сбила австралийка Николь Фрейн. Марта лежала на трассе, держась за шлем, но вскоре снова села на велосипед и хотела продолжить гонку. По словам менеджера команды Стивена Делькорта, итальянская велосипедистка получила травму головы.

В другой аварии пострадала другая фаворитка „Тур де Франс“ – Сесили Уттруп Людвиг. Тяжелых травм после падения ей удалось избежать, но из-за отставания более чем в минуту потеряла шанс на титул. Так же с гонки снялись итальянка Гая Мазетти и немка Лаура Зюсемильх, которые попали в больницу. У немки подозревают перелом. После этапа на обследование отправили и француженку Майеву Скибан, которая „не могла ходить“ после финиша.

