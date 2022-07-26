26.07.2022, 22:05
26 июля - что за день в истории и стоит ли его отмечать? Что думают нарвитяне(11)
RusDelfi спросил нарвитян, знают ли они, что за день для их города - 26 июля. И стоит ли уделять ему внимание в этом году?
„Прежде всего - это дата, которую надо помнить, потому что это дата, которая была, - говорит участница опроса. - И мы не в силах изменить что-то, нравится нам отношение к этой дате или нет".
„Отмечать - уместно, - ответила другая участница опроса. - Это победа над фашизмом, а то, что с Россией и с Украиной - это другая тема, на мой взгляд“ .
„Это значимые день для Нарвы, но я не праздную, для меня это обычный день“, - поделилась своим мнением с RusDelfi девушка.
Полные ответы смотрите в видео.