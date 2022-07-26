26 июля - что за день в истории и стоит ли его отмечать? Что думают нарвитяне

„Прежде всего - это дата, которую надо помнить, потому что это дата, которая была, - говорит участница опроса. - И мы не в силах изменить что-то, нравится нам отношение к этой дате или нет".

„Отмечать - уместно, - ответила другая участница опроса. - Это победа над фашизмом, а то, что с Россией и с Украиной - это другая тема, на мой взгляд“ .

„Это значимые день для Нарвы, но я не праздную, для меня это обычный день“, - поделилась своим мнением с RusDelfi девушка.

Полные ответы смотрите в видео.