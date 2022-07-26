Россия не возобновит выдачу электронных виз

Российские власти не планируют в ближайшее время снимать ограничения на выдачу электронных виз для иностранцев, введенные в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора консульского департамента МИД РФ Ивана Волынкина.

Причиной для этого решения, утверждает дипломат, послужили „недружественные действия стран Европы“, ряд которых в одностороннем порядке ограничили выдачу шенгенских виз россиянам. В качестве „ответной меры“ интернет-портал для оформления электронных виз иностранцам будет оставаться закрытым, сообщил Волынкин.

По оценке представителя МИД РФ, основной преградой для туристических поездок в Россию служат не визовые вопросы или международная обстановка, а логистические проблемы. Волынкин также привел статистику: за январь-апрель 2022 года гражданам ЕС выдали в 20 раз меньше российских виз, чем за аналогичный период допандемийного 2019-го.

Российские власти ввели систему электронных виз в 2017 году — тогда по ним можно было посетить только Санкт-Петербрг, Ленинградскую и Калининградскую области, а также регионы Дальнего Востока. Процесс получения такой визы был гораздо проще, чем в случае с обычной, но находиться по ней в России можно было всего несколько дней. С начала 2021 года программу расширили на всю территорию страны, но вскоре приостановили из-за пандемии.

После российского вторжения в Украину несколько европейских стран (в том числе Латвия) полностью или частично запретили выдавать визы россиянам. Вчера с аналогичной инициативой выступили крупнейшие политические партии Финляндии. Сегодня министр иностранных дел Эстонии предложил запретить въезд российских туристов на общеевропейском уровне.