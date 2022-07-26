26.07.2022, 18:59
ФОТО | Скейтбордисты перелетели латвийско-эстонскую границу
Во вторник случилось то, чего ранее еще не происходило в Эстонии - спортсмен-экстремал и скейтбордист Мадарс Апсе, член латвийского сообщества RedBull, буквально перелетел границу, совершив прыжок с трамплина над пограничным переходом Валга-Валка из Латвии. в Эстонию.
Данное событие состоялось на пограничном переходе Валга-Валка на улице Сыпрус. Целью мероприятия было привлечь внимание к современному стремительно развивающемуся экстремальному виду спорта, который за последнее десятилетие завоевал множество сердец, улиц и конечно же Олимпийские игры..
Ромарио Сиймер, один из ведущих скейтбордистов Эстонии, также совершил прыжок вместе с Мадарсом Апсе.