ФОТО | Скейтбордисты перелетели латвийско-эстонскую границу

Во вторник случилось то, чего ранее еще не происходило в Эстонии - спортсмен-экстремал и скейтбордист Мадарс Апсе, член латвийского сообщества RedBull, буквально перелетел границу, совершив прыжок с трамплина над пограничным переходом Валга-Валка из Латвии. в Эстонию.