ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (153-й день) | Киев готовится к вывозу зерна. Страны ЕС одобрили план сокращения потребления газа
Подводим итоги 153-го дня войны.
CПо последним данным управления комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля на территории всей Украины погибли как минимум 5237 мирных жителей (в том числе 348 детей) и еще 7035 человек пострадали (в том числе 560 детей). Среди них 3089 погибших и 3760 пострадавших — на всех территориях Донецкой и Луганской областей. В управлении отмечают, что реальные цифры выше, так как получение информации из некоторых мест задерживается из-за боевых действий.
Экспорт газа из России упал почти в два раза. Россия в июне поставила на зарубежные рынки газа на 633 миллиарда рублей, в то время как в мае продажи газа превышали триллион рублей, сообщают „Ведомости“ со ссылкой на материалы Федеральной налоговой службы (ФНС), представленные на семинаре Минфина. Получается, что в денежном выражении экспорт газа июне упал на 40% по сравнению с майскими показателями.
В МИД России не исключили, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы. „Мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии“, — сказал ТАСС представитель министерства Иван Волынкин.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву, по его словам — в отпуск. Бывший канцлер Германии поселился недалеко от штаб-квартиры „Роснефти“, сообщает немецкий телеканал n-tv.
„Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва — прекрасный город“, — сказал Шредер корреспонденту n-tv. В ответ на замечание корреспондента n-tv о том, что офис „Роснефти“ находится рядом, Шредер ответил „В самом деле? Да, вы правы“.
В Стамбуле согласно „продуктовой сделке“ начал работу совместный координационный центр, сообщает Минобороны России. Сегодня в Стамбул прибудет группа российских экспертов, делегацию возглавит контр-адмирал Луйк.
Историка моды Александра Васильева проверяют на предмет „дискредитации“ армии. Как сообщила Ксения Собчак, жалобу на историка моды и ведущего программы „Модный приговор“ Александра Васильева полиция зарегистрировала еще накануне. В ней, по ее данным, говорилось, что Васильев высказывается против „спецоперации“.
Более 100 семей российских военных обратились к Путину. Они утверждают, что их пропавших в Украине родственников никто не ищет. „Требуем найти наших близких, внести в списки военнопленных, которые пропали без вести. Работа по поиску не ведется, так как они находятся в статусе пропавших без вести. Министерство обороны РФ более пяти месяцев блокирует изменение статуса военнослужащих независимо от постоянно меняющихся у них сведений. Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын, муж в плену (погиб) — так по всей стране“, — говорится в письме, которое родители и жены лично передали в приемную администрации президента.
Под обращением подписались 106 человек.
В Минобороны РФ отрицают, что проводят мобилизацию — действующей в Украине группировки российских войск „вполне достаточно“. Такое заявление появилось в телеграм-канале министерства в публикации, посвященной учениям „Восток-2022“, которые пройдут с 30 августа по 5 сентября.
ВСУ нанесли удар по российским казармам в Лисичанске, в результате погибли 12 военнослужащих. Об этом заявил глава Луганской областной администрации.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ:
На Краматорском направлении российские войска безуспешно пытались разведать позиции украинских сил в районе Верхнекаменского. Попытка улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки была отбита, противник бежал.
На Бахмутском направлении были отражены российские попытки штурма в районах Берестового, Соледара и Семигорья. Идут бои со штурмовой группой в районе Покровского. Также россияне вели штурмовые действия в районе сел Павловка и Благодатное, получили отпор и с потерями отошли.
Германия поставила Украине системы залпового огня Mars II и три самоходные гаубицы, заявила глава Минобороны ФРГ. Речь идет о трех ракетных системах залпового огня, которые обещали поставить ранее, сообщила министра обороны Германии Кристина Ламбрехт. Также Германия передала Украине три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.
Оккупационные власти Херсонской области предложили людям из Мариуполя и Новой Каховки, потерявшим жилье, переселиться в пансионаты на Азовском море. С таким заявлением выступил Владимир Сальдо, глава пророссийской „администрации“ Херсонской области, которая, как и Запорожская, частично оккупирована российской армией.
В Сочи пройдут переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Встреча запланирована на 5 августа. В Кремле сообщили, что президенты обсудят „региональную проблематику и двусторонние отношения“. CNN Turk пишет, что, по словам Эрдогана, Россия заинтересована в сотрудничестве с производителем беспилотников Bayraktar — компанией Baykar.
Расследовательский проект Bellingcat и издание The Insider внесли в список „нежелательных“ организаций. Минюст руководствовался решением Генпрокуратуры, которая в середине июля сочла, что журналисты-расследователи „представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ“.