Военный дневник
26.07.2022, 21:30

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (153-й день) | Киев готовится к вывозу зерна. Страны ЕС одобрили план сокращения потребления газа

 
93-летний Владимир, житель небольшого города Чугуев в Харьковской области, возле разрушенного дома культуры.
93-летний Владимир, житель небольшого города Чугуев в Харьковской области, возле разрушенного дома культуры.
ФОТО: NACHO DOCE | Scanpix

Подводим итоги 153-го дня войны.

  • CПо последним данным управления комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля на территории всей Украины погибли как минимум 5237 мирных жителей (в том числе 348 детей) и еще 7035 человек пострадали (в том числе 560 детей). Среди них 3089 погибших и 3760 пострадавших — на всех территориях Донецкой и Луганской областей. В управлении отмечают, что реальные цифры выше, так как получение информации из некоторых мест задерживается из-за боевых действий.

  • Экспорт газа из России упал почти в два раза. Россия в июне поставила на зарубежные рынки газа на 633 миллиарда рублей, в то время как в мае продажи газа превышали триллион рублей, сообщают „Ведомости“ со ссылкой на материалы Федеральной налоговой службы (ФНС), представленные на семинаре Минфина. Получается, что в денежном выражении экспорт газа июне упал на 40% по сравнению с майскими показателями.

  • В МИД России не исключили, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы. „Мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии“, — сказал ТАСС представитель министерства Иван Волынкин.

  • Бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву, по его словам — в отпуск. Бывший канцлер Германии поселился недалеко от штаб-квартиры „Роснефти“, сообщает немецкий телеканал n-tv.
    „Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва — прекрасный город“, — сказал Шредер корреспонденту n-tv. В ответ на замечание корреспондента n-tv о том, что офис „Роснефти“ находится рядом, Шредер ответил „В самом деле? Да, вы правы“.

  • В Стамбуле согласно „продуктовой сделке“ начал работу совместный координационный центр, сообщает Минобороны России. Сегодня в Стамбул прибудет группа российских экспертов, делегацию возглавит контр-адмирал Луйк.

  • Историка моды Александра Васильева проверяют на предмет „дискредитации“ армии. Как сообщила Ксения Собчак, жалобу на историка моды и ведущего программы „Модный приговор“ Александра Васильева полиция зарегистрировала еще накануне. В ней, по ее данным, говорилось, что Васильев высказывается против „спецоперации“.

  • Более 100 семей российских военных обратились к Путину. Они утверждают, что их пропавших в Украине родственников никто не ищет. „Требуем найти наших близких, внести в списки военнопленных, которые пропали без вести. Работа по поиску не ведется, так как они находятся в статусе пропавших без вести. Министерство обороны РФ более пяти месяцев блокирует изменение статуса военнослужащих независимо от постоянно меняющихся у них сведений. Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын, муж в плену (погиб) — так по всей стране“, — говорится в письме, которое родители и жены лично передали в приемную администрации президента.
    Под обращением подписались 106 человек.

  • В Минобороны РФ отрицают, что проводят мобилизацию — действующей в Украине группировки российских войск „вполне достаточно“. Такое заявление появилось в телеграм-канале министерства в публикации, посвященной учениям „Восток-2022“, которые пройдут с 30 августа по 5 сентября.

  • ВСУ нанесли удар по российским казармам в Лисичанске, в результате погибли 12 военнослужащих. Об этом заявил глава Луганской областной администрации.

  • Вечерняя сводка Генштаба ВСУ:

    • На Краматорском направлении российские войска безуспешно пытались разведать позиции украинских сил в районе Верхнекаменского. Попытка улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки была отбита, противник бежал.

    • На Бахмутском направлении были отражены российские попытки штурма в районах Берестового, Соледара и Семигорья. Идут бои со штурмовой группой в районе Покровского. Также россияне вели штурмовые действия в районе сел Павловка и Благодатное, получили отпор и с потерями отошли.

      • Германия поставила Украине системы залпового огня Mars II и три самоходные гаубицы, заявила глава Минобороны ФРГ. Речь идет о трех ракетных системах залпового огня, которые обещали поставить ранее, сообщила министра обороны Германии Кристина Ламбрехт. Также Германия передала Украине три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.

      • Оккупационные власти Херсонской области предложили людям из Мариуполя и Новой Каховки, потерявшим жилье, переселиться в пансионаты на Азовском море. С таким заявлением выступил Владимир Сальдо, глава пророссийской „администрации“ Херсонской области, которая, как и Запорожская, частично оккупирована российской армией.

      • В Сочи пройдут переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Встреча запланирована на 5 августа. В Кремле сообщили, что президенты обсудят „региональную проблематику и двусторонние отношения“. CNN Turk пишет, что, по словам Эрдогана, Россия заинтересована в сотрудничестве с производителем беспилотников Bayraktar — компанией Baykar.

      • Расследовательский проект Bellingcat и издание The Insider внесли в список „нежелательных“ организаций. Минюст руководствовался решением Генпрокуратуры, которая в середине июля сочла, что журналисты-расследователи „представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ“.

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