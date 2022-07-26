ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (153-й день) | Киев готовится к вывозу зерна. Страны ЕС одобрили план сокращения потребления газа

CПо последним данным управления комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля на территории всей Украины погибли как минимум 5237 мирных жителей (в том числе 348 детей) и еще 7035 человек пострадали (в том числе 560 детей). Среди них 3089 погибших и 3760 пострадавших — на всех территориях Донецкой и Луганской областей. В управлении отмечают, что реальные цифры выше, так как получение информации из некоторых мест задерживается из-за боевых действий.

Экспорт газа из России упал почти в два раза. Россия в июне поставила на зарубежные рынки газа на 633 миллиарда рублей, в то время как в мае продажи газа превышали триллион рублей, сообщают „Ведомости“ со ссылкой на материалы Федеральной налоговой службы (ФНС), представленные на семинаре Минфина. Получается, что в денежном выражении экспорт газа июне упал на 40% по сравнению с майскими показателями.

В МИД России не исключили, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы. „Мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии“, — сказал ТАСС представитель министерства Иван Волынкин.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву, по его словам — в отпуск. Бывший канцлер Германии поселился недалеко от штаб-квартиры „Роснефти“, сообщает немецкий телеканал n-tv.

„Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва — прекрасный город“, — сказал Шредер корреспонденту n-tv. В ответ на замечание корреспондента n-tv о том, что офис „Роснефти“ находится рядом, Шредер ответил „В самом деле? Да, вы правы“.

В Стамбуле согласно „продуктовой сделке“ начал работу совместный координационный центр, сообщает Минобороны России. Сегодня в Стамбул прибудет группа российских экспертов, делегацию возглавит контр-адмирал Луйк.

Историка моды Александра Васильева проверяют на предмет „дискредитации“ армии. Как сообщила Ксения Собчак, жалобу на историка моды и ведущего программы „Модный приговор“ Александра Васильева полиция зарегистрировала еще накануне. В ней, по ее данным, говорилось, что Васильев высказывается против „спецоперации“.

Более 100 семей российских военных обратились к Путину. Они утверждают, что их пропавших в Украине родственников никто не ищет. „Требуем найти наших близких, внести в списки военнопленных, которые пропали без вести. Работа по поиску не ведется, так как они находятся в статусе пропавших без вести. Министерство обороны РФ более пяти месяцев блокирует изменение статуса военнослужащих независимо от постоянно меняющихся у них сведений. Родственникам приходится искать факты и доказывать самим, что их сын, муж в плену (погиб) — так по всей стране“, — говорится в письме, которое родители и жены лично передали в приемную администрации президента.

Под обращением подписались 106 человек.

В Минобороны РФ отрицают, что проводят мобилизацию — действующей в Украине группировки российских войск „вполне достаточно“. Такое заявление появилось в телеграм-канале министерства в публикации, посвященной учениям „Восток-2022“, которые пройдут с 30 августа по 5 сентября.

ВСУ нанесли удар по российским казармам в Лисичанске, в результате погибли 12 военнослужащих. Об этом заявил глава Луганской областной администрации.