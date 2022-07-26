Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года

Глава „Роскосмоса“ сказал об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Из его слов следует, что решение о выходе из МКС принято.

„Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами [по МКС], но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты“, - заявил Борисов.

Основным приоритетом деятельности „Роскосмоса“ в пилотируемой космонавтике он назвал создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

В НАСА, которое также эксплуатирует станцию, заявили, что не получали никаких уведомлений о выходе России из проекта МКС.

„Мы тоже буквально только что это увидели. Мы не получали ничего официального“, - рассказала журналистам директор НАСА по программе МКС Робин Гейтенс.

Сроки эксплуатации

Борисов не в первый раз говорит об этом, но об окончательном решении по МКС до этого не объявлялось. Еще на посту вице-премьера в апреле этого года, Борисов заявлял, что Россия намерена отказаться от участия в проекте МКС к 2025 году. В „Роскосмосе“ тогда отвечали, что решение о продолжении эксплуатации космической станции Россия примет не сейчас, а после 2024 года.

15 июля Борисов сменил Рогозина на посту руководителя космической корпорации.

В ноябре 2020 года о необходимости выхода из МКС говорили в ракетно-космической корпорации „Энергия“. Первый заместитель гендиректора корпорации Владимир Соловьев тогда заявлял, что после 2025 года начнется стремительный выход из строя многих элементов на борту станции.

„До 2025 года Россия имеет обязательства участия в программе МКС. Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС“, - говорил Соловьев.

По его оценке, дальнейшие траты России на эксплуатацию МКС слишком велики, поэтому необходимо пересмотреть сроки участия российской стороны в этой программе.