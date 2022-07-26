МНЕНИЕ | Почему наши дети не говорят на эстонском?
Выучить эстонский язык на хорошем уровне ребенку - не трудно, важно выбрать правильную методику и заручиться поддержкой родителей, пишет в своей колонке для RusDelfi руководитель языкового центра GAME Лёша Разин.
Несмотря на старания чутких родителей, талантливых авторов учебников и множества прекрасных учителей, проблема в изучении эстонского языка в русских школах, к сожалению, остается. Коротко она звучит так: „Наши дети не говорят на эстонском“. Оставлю в стороне самый неблагодарный вопрос „Кто виноват?“ и предложу свой ответ на вопрос „Что делать?“.
Чтобы ученик говорил на эстонском - его нужно учить говорить на эстонском. Очевидный, казалось бы, факт. Но вспомните свои занятия в школе. Как много вы там, на самом деле, разговаривали и общались? Большую часть внимания, скорее всего, уделялось грамматике и чтению. Отсюда и происходит эффект: я как собака, понимать-понимаю, но не говорю.
Разыгрывание по ролям выученных диалогов и пересказ чужого текста - это имитация разговорной речи. В основе живого общения лежит мысль самого ученика и импровизация. Нам интересно общаться, когда мы не знаем, что скажет и как отреагирует наш собеседник (это, кстати, развивает и навык слушания).
С самого начала ученики должны иметь возможность импровизировать, выбирая актуальные для себя слова и фразы. Сначала это будет элементарная импровизация с 5-10 иностранными словами, которая со временем усложнится. Некоторые думают так: вот выучу всю грамматику и тогда начну говорить. Но это так не работает. Речь развивается от простого к сложному. Навык говорения нужно развивать с первого урока. И для многих это самый сложный навык, ведь в моменте нужно успевать формулировать свои мысли, переводить их и одновременно оформлять согласно правилам грамматики!
Как добиться того, чтобы ученик говорил на занятии? Он должен чувствовать себя безопасно и ему должно быть действительно интересно. Безопасность на уроке - это возможность ошибаться без последствий (осуждения и плохих оценок). К сожалению, я видел много учеников, которые уже с 4 класса боялись говорить из-за страха ошибиться. Невозможно учиться чему-то и быть в этом деле сразу совершенным. Ошибки - это естественная часть обучающего процесса. Важно дать ученику понять, что новый язык - это гибкое средство самовыражения, а не жесткая опасная система ограничений без права на ошибку.
Для поддержания интереса на занятиях мы используем различные игровые технологии. Не вдаваясь сейчас глубоко в методику, скажу только, что учитель должен использовать на уроках именно обучающие, а не развлекающие игры. У каждой игры должна быть своя задача: помочь выучить слова, отработать грамматику или создать интересную ситуацию для общения.
В старших классах можно проводить совместные уроки с учениками из эстонских школ, для этого наши школы должны быть открытыми к сотрудничеству.
Я уверен, что если бы в школах появился коммуникативный игровой курс, где детям не ставили бы оценок, то это существенно помогло в решении проблемы. Возможно, этот курс был бы даже не обязательны, и ученики посещали бы не потому что надо, а потому что интересно!
И самое главное - это, конечно, поддержка со стороны родителей. Ученику сложно справляться со своими страхами, а порой ему приходиться преодолевать еще и предубеждения родителей. В семьях, где родители говорят на эстонском и в целом уютно чувствуют себя в эстоноязычном пространстве, у детей проблем с языком, конечно, меньше. Поэтому если вы еще сами не говорите на эстонском, то ищите возможности. Выучить язык при желании можно за один год. Подайте пример своим детям.