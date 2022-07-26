МНЕНИЕ | Почему наши дети не говорят на эстонском?

Несмотря на старания чутких родителей, талантливых авторов учебников и множества прекрасных учителей, проблема в изучении эстонского языка в русских школах, к сожалению, остается. Коротко она звучит так: „Наши дети не говорят на эстонском“. Оставлю в стороне самый неблагодарный вопрос „Кто виноват?“ и предложу свой ответ на вопрос „Что делать?“.

Чтобы ученик говорил на эстонском - его нужно учить говорить на эстонском. Очевидный, казалось бы, факт. Но вспомните свои занятия в школе. Как много вы там, на самом деле, разговаривали и общались? Большую часть внимания, скорее всего, уделялось грамматике и чтению. Отсюда и происходит эффект: я как собака, понимать-понимаю, но не говорю.



Разыгрывание по ролям выученных диалогов и пересказ чужого текста - это имитация разговорной речи. В основе живого общения лежит мысль самого ученика и импровизация. Нам интересно общаться, когда мы не знаем, что скажет и как отреагирует наш собеседник (это, кстати, развивает и навык слушания).

С самого начала ученики должны иметь возможность импровизировать, выбирая актуальные для себя слова и фразы. Сначала это будет элементарная импровизация с 5-10 иностранными словами, которая со временем усложнится. Некоторые думают так: вот выучу всю грамматику и тогда начну говорить. Но это так не работает. Речь развивается от простого к сложному. Навык говорения нужно развивать с первого урока. И для многих это самый сложный навык, ведь в моменте нужно успевать формулировать свои мысли, переводить их и одновременно оформлять согласно правилам грамматики!