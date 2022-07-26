Объявленный в международный розыск немецкий финансист живет в Москве под госзащитой ФСБ. Когда-то он сбежал туда через Таллинн

По данным расследователей, паспорт гражданина России на имя Германа Баженова Марсалеку выдали в 2021 году. В то же время „Досье“ отмечает, что подлинность документа вызывает сомнения — паспорта с такой фамилией и номером нет в базе „Роспаспорта“. При этом его номер совпадает со старым паспортом бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дарьи Митиной, пишет „Спектр“.

Также источник „Досье“ предположил, что у Марсалека может быть еще один российский паспорт с другим именем — на случай, если имя Баженова получит огласку.

Утверждается, что ранее Марсалек пользовался еще одним фальшивым паспортом — гражданина Австрии на имя Макса Майера. Предположительно, его ему тоже выдали российские спецслужбы.

Немецкая компания Wirecard начала работу в 1999 году. Она работала с клиентами, с которыми не хотели сотрудничать банки и крупные платежные системы, например, порносайтами и нелегальными казино. К 2018 году Wirecard попала в тридцатку крупнейших компаний Германии.

В июне 2020 Марсалека заподозрили в хищении 2 миллионов евро со счетов Wirecard. Его коллегу, гендиректора компании Маркуса Брауна, арестовали. В июне 2020 года аудиторы сообщили о недостаче почти двух миллиардов евро на счетах Wirecard.