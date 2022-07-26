Президент крымского футбольного клуба пожаловался на чемпионат России

Функционер отметил, что не видит никаких перспектив развития футбольных команд из Крыма. Об этом он заявил в интервью российском телеканале „Матч ТВ“.

В интервью, он отметил, что российские футбольные чиновники только говорят о поддержке крымских команд, а по факту до конкретных решений дело не доходит.

„Пока дело так и стоит, мы начинаем очередной внутренний чемпионат в августе. Дальше разговоров ничего не двигается, на эту тему разговоров не было. Мы мечтаем стать частью РФС, мы семь лет занимаемся футболом, но перспективы дальнейшего развития у нас нет, мы варимся в своей кухне. Хочется играть в более серьезном чемпионате“, — сказал Васильев.

Он также назвал маловероятным организацию сегодня так называемого чемпионата содружества, к созданию которого заявило министерство спорта РФ.

„Думаю, что для отдельно взятого турнира, кратковременного кубка — это возможно, на большую перспективу — пока рано. Не готовы другие клубы, Крым готов всегда“, — подытожил он.

Крымские ВСК (Симферополь), СКЧФ (Севастополь) и „Жемчужина“ (Ялта) выступали во Второй лиге российского футбола 2014 года. Однако, УЕФА потребовал от РФС исключить их из своего состава, так как не признает полуостров территорией РФ.