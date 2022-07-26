ФОТО | Женское белье и коляски. Необычная экспозиция добралась до Нарвы
В нарвском Vaba Lava открылась выставка от Музея колясок Кяру под названием „Женское белье и женские права в одной коляске“.
В октябре прошлого года Музей колясок Кяру запустил проект „Женщины рулят“, который рассказывает об истории прав женщин. Проект состоит из трех частей: цикл радиопередач на Радио 4 под одноименным названием, цикл лекций про историю женских прав, а также новая выставка, которая 22 июля открылась в Нарве.
Организатор выставки и руководитель музея Алена Суржикова рассказала, как ей пришла в голову объединить две такие темы. „Когда я нашла старинные пояса для чулок, долго не могла понять, что это и как это использовали. Потом мне показали, как именно крепились чулки к такому поясу. Положение женщин в обществе очень зависело от ее одежды. Корсет являлся инструментом социального регламента, знаком политических и религиозных стандартов. Исчезновение корсета из женского гардероба поменяло положение женщин. Затянутая в корсет женщина не могла нормально дышать, не могла спокойно двигаться. Когда женщины впервые поехали на велосипедах, это вызвало огромный скандал в обществе. Но не стоит забывать, что и сегодня есть много стран, где женщины до сих пор не имеют права ездить на велосипедах. Нам удалось объединить историю женского белья и женских прав. До 20 августа в Нарве можно будет познакомиться с нашей экспозицией и почитать информацию на стендах.“
Одновременно с выставкой про женские права в Нарве открылся культурный двор, где объявили о богатой культурной программе на целый месяц.
Выставка проходит на втором этаже центра Vaba Lava по адресу Линда, 2 в Нарве. Открыта она до 20 августа, посещение бесплатное.
Поддержку проекту оказывает Фонд активных граждан, представителем которого в Эстонии являются Фонд открытой Эстонии совместно с Сетью некоммерческих организаций Эстонии.
Смотрите фото!
Что касается самого Музея колясок, который расположен в поселке Кяру в Рапламаа, то на выходных он в четвертый раз принял участие в днях открытых хуторов. По словам Суржиковой, люди приезжали со всей страны, за два дня музей посетило более 350 человек.
Помимо прочего, они смогли посмотреть, как флорист Анна Лошакова создает коляски из природных материалов. Особенно понравилась посетителям коляска из веток и палочек с ребенком из мха. Еще одна коляска из цветов понравилась кроликам, которых жители Кяру принесли на выходных в музей, чтобы приехавшие из города дети смогли прикоснуться к сельской жизни. Добровольцы музея Лийя Сизаск и Тийя Туйск устроили представление, используя экспонаты музея. Местные жители организовали небольшую ярмарку с товарами местных мастеров.