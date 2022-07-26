ФОТО | Женское белье и коляски. Необычная экспозиция добралась до Нарвы

В октябре прошлого года Музей колясок Кяру запустил проект „Женщины рулят“, который рассказывает об истории прав женщин. Проект состоит из трех частей: цикл радиопередач на Радио 4 под одноименным названием, цикл лекций про историю женских прав, а также новая выставка, которая 22 июля открылась в Нарве.

Организатор выставки и руководитель музея Алена Суржикова рассказала, как ей пришла в голову объединить две такие темы. „Когда я нашла старинные пояса для чулок, долго не могла понять, что это и как это использовали. Потом мне показали, как именно крепились чулки к такому поясу. Положение женщин в обществе очень зависело от ее одежды. Корсет являлся инструментом социального регламента, знаком политических и религиозных стандартов. Исчезновение корсета из женского гардероба поменяло положение женщин. Затянутая в корсет женщина не могла нормально дышать, не могла спокойно двигаться. Когда женщины впервые поехали на велосипедах, это вызвало огромный скандал в обществе. Но не стоит забывать, что и сегодня есть много стран, где женщины до сих пор не имеют права ездить на велосипедах. Нам удалось объединить историю женского белья и женских прав. До 20 августа в Нарве можно будет познакомиться с нашей экспозицией и почитать информацию на стендах.“

Одновременно с выставкой про женские права в Нарве открылся культурный двор, где объявили о богатой культурной программе на целый месяц.

Выставка проходит на втором этаже центра Vaba Lava по адресу Линда, 2 в Нарве. Открыта она до 20 августа, посещение бесплатное.

Поддержку проекту оказывает Фонд активных граждан, представителем которого в Эстонии являются Фонд открытой Эстонии совместно с Сетью некоммерческих организаций Эстонии.

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Что касается самого Музея колясок, который расположен в поселке Кяру в Рапламаа, то на выходных он в четвертый раз принял участие в днях открытых хуторов. По словам Суржиковой, люди приезжали со всей страны, за два дня музей посетило более 350 человек.