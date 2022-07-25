„Газпром“ сократит поставки газа по „Северному потоку“

Российский концерн „Газпром“ останавливает эксплуатацию газотурбинного двигателя Siemens на компрессионной станции (КС) „Портовая“, отвечающей за прокачку газа по трубопроводу „Северный поток“. Сообщение об этом обнародовано российской энергетической компанией в понедельник, 25 июля, в ее Telegram-канале, пишет dw.com.

В „Газпроме“ данное решение объясняют необходимостью проведения ремонтных работ. В связи с выводом турбины из эксплуатации поставки газа по „Северному потоку“ сократятся с 27 июля до 33 млн куб. м в сутки. Сейчас суточная производительность узла составляет около 67 млн кубометров.

Стоимость августовских фьючерсов на ICE выросла на 10 процентов

Как следует из котировок европейской биржи ICE, на фоне сообщений о сокращении экспортных объемов стоимость августовских фьючерсов на газ выросла приблизительно на 10 процентов.

Между тем в Минэкономики Германии утверждают, что „технические причины для сокращения поставок отсутствуют“. В то же время глава немецкого Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер (Klaus Müller) сообщил, что заказы на поставки газа по „Северному потоку“ на 26 июля уже сократились вдвое.

Десятидневная остановка ниток „Северного потока“

В июне „Газпром“ резко сократил прокачку газа по трубопроводу „Северный поток“. В российской компании это объяснили несвоевременным возвратом газовой турбины Siemens после ремонта в Канаде. А с 11 по 21 июля обе нитки газопровода были остановлены из-за плановой профилактики. В Германии, которая получает основной объем потребляемого российского газа по „Северному потоку“, считают причиной для сокращения поставок политические мотивы.

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