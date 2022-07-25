В Нидерландах началась вакцинация против оспы обезьян

Первые прививки были сделаны в понедельник в Амстердаме и Гааге, поскольку именно в этих регионах было зарегистрировано самое большое количество заболевших. Позднее вакцинация будет проводиться по всей стране. В первом потоке планируется вакцинировать около 32 000 человек.

По состоянию на четверг, в Нидерландах было зарегистрировано 712 случаев заражения оспой обезьян. Рост заболеваемости в последние недели значительно увеличился. Большинство людей, у которых тест на оспу обезьян оказался положительным, - это мужчины, практикующие секс с мужчинами (МСМ). Поэтому для прохождения вакцинации в первую очередь приглашают именно таких людей, а также совершивших трансгендерный переход людей с ВИЧ.

Завершенным курс вакцинации считается, если человеку введены две дозы вакцины с промежутком в четыре недели.

Напомним, что вирус оспы обезьян распространяется при телесном контакте. Поэтому, несмотря на то, что в данное время вирус в основном поражает людей из группы МСМ, заразиться им может каждый.

Обычно заболевание протекает мягко. Основными симптомами являются жар, головная боль, мышечная боль и общее недомогание. Повреждения на коже могут появиться спустя несколько дней после заражения.

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