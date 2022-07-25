Правда ли, что на концерте Rammstein в Таллинне звучала песня Газманова?

Видео с кадрами с таллиннского концерта Rammstein и песней Газманова „Вперёд, Россия“ стало распространяться по российскому сегменту соцсетей 24 июля. Оно опубликовано, например, в сообществе „Место встречи на НТВ“ „ВКонтакте“ и в Youtube . Затем новость об это событии была опубликована на сайтах Газета.Ру, Царьград и ряда менее известных СМИ. Вчера эта новость стояла первой на вкладке Яндекса про Эстонию.

Концерт группы Rammstein прошел в Таллинне 20 июля. Он продолжался более двух с половиной часов. Полной записи концерта в сети пока нет, сама группа на официальном сайте предупреждает о незаконности распространения нелегальных записей. Однако на YouTube есть фрагменты выступления, от отдельных песен до значительных по продолжительности отрывков.

Фрагмент, который используют в видео с наложением песни Газманова, можно приблизительно определить по характерным световым эффектам , которые группа использует на концертах. На одной из записей, выложенной в YouTube, продолжительностью почти два часа, видно, что в этот момент музыканты играют песню „Sonne“. Во всяком случае, за эти два часа Rammstein ни разу не обращались к творчеству Олега Газманова. Также песня „Россия, вперёд“ не упомянута на фанатском сайте группы, где выложен полный сет-лист концерта, перечень прозвучавших со сцены композиций.

Не слышали песню Газманова и многие посетители концерта. В комментариях под записью в группе „Место встречи на НТВ“ некоторые возмущались фейком и говорили, что ничего подобного на концерте не было. Это подтвердил „Проверено“ юрист Владлен Лось, лично побывавший на выступлении „Rammstein“ в Таллинне. „Не было Газманова, это фейк“, — сказал он. Наконец, „Проверено“ связалось с вице-мэром эстонской столицы Владимиром Светом, который также ходил на концерт в личном качестве. „Никаких песен Газманова на концерте Rammstein в Таллинне не звучало, как и других песен на русском языке“, — сказал эстонский политик.