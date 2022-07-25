Пояс Мохаммеда Али за главный бой в истории бокса продали за $6,18 млн

Чемпионский пояс легендарного Мохаммеда Али, полученный в 1977 году в бою за титул в супертяжелом весе с Джорджем Форманом, продали на аукционе в Далласе за $6,18 млн, сообщает AP.

На аукционе победил владелец клуба НФЛ „Индианаполис Колтс“ Джим Ирсей.

Бой с Форманом («Разборка в джунглях“), является одним из величайших в истории бокса.

Легендарный бой состоялся 30 октября 1974 года в Киншасе (ныне Демократическая Республика Конго) в присутствии 60 тыс. зрителей, в условиях жары и повышенной влажности.

Фаворитом боя считался Форман, но Али нокаутировал соперника в восьмом раунде. Документальный фильм „Когда мы были королями“ об этом бое получил премию „Оскар“ в 1996 году.