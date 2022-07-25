Сорвался в ущелье: погиб 19-летний призер чемпионата России по вольной борьбе

19-летний Жилетежев погиб в результате падения в ущелье. Жилетежев сорвался в ущелье с высоты 2500 м. Спортсмен проходил тренировочные сборы в составе юниорской сборной России. Ахмед Жилетежев приехал в Кабардино-Балкарию на сборы и в свободное время вместе с другими спортсменами решил подняться на гору.