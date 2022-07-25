25.07.2022, 16:12
Сорвался в ущелье: погиб 19-летний призер чемпионата России по вольной борьбе
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19-летний российский борец Ахмед Жилетежев, бронзовый призёр чемпионата России по вольной борьбе, погиб во время восхождения на гору Бука-Баши в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Федерации спортивной борьбы Санкт-Петербурга.
19-летний Жилетежев погиб в результате падения в ущелье. Жилетежев сорвался в ущелье с высоты 2500 м. Спортсмен проходил тренировочные сборы в составе юниорской сборной России. Ахмед Жилетежев приехал в Кабардино-Балкарию на сборы и в свободное время вместе с другими спортсменами решил подняться на гору.
В марте 2022 года Ахмед Жилетежев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг на первенстве России среди спортсменов до 21 года.