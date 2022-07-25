КХЛ начала терять судей, в Германию уехал ведущий арбитр

21 июля судьи лиги прибыли на сбор, где будут в течение пяти дней проходить тесты и тренироваться. После чего будет принято решение, готов ли каждый конкретный судья работать на матчах лиги в новом сезоне, пишет Sport24.

Помимо этого арбитры ознакомятся с изменениями в правилах, которые будут действовать уже в предсезонных матчах, позже они будут опубликованы на официальном сайте лиги. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, что участие в тренировочном сборе примут 11 новых судей. Учитывая увеличение количества матчей в регулярном чемпионате (команды теперь будут играть по 68 встреч), нагрузка на арбитров будет выше. Ситуация осложняется тем, что в новом сезоне лига потеряет ряд квалифицированных судей. Журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале сообщил, что судейский корпус остался без Романа Гофмана, Андриса Ансонса, Эдуарда Одиньша, Мартина Фране, Яна Хрибика и Виктора Гашилова (выбыл из-за травмы на три месяца).

То, что два чешских судьи (Фране и Хрибик) и два латышских специалиста (Ансонс и Одиньш) не будут работать в следующем сезоне, никого не удивило. В связи с политической ситуацией в мире представители этих стран менее охотно едут в Россию. В Латвии так вообще действуют поправки в закон о спорте, по которым запрещено латышским гражданам работать в России. Спортсмены и специалисты, которые не будут соблюдать запрет, не смогут выступать за национальную сборную и работать в ней, а также не смогут рассчитывать на государственную поддержку или поддержку своего самоуправления для покрытия расходов на тренировки и участие в соревнованиях. К тому же те, кто все равно собираются в КХЛ, попадают под жесткую волну критики (есть примеры Индрашиса и Калниньша, которых осудили в Латвии, доходило даже до угроз). Известно, что Одиньш будет судить в чемпионате Германии.