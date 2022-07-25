КХЛ начала терять судей, в Германию уехал ведущий арбитр
К 25 июля все команды КХЛ вышли из отпуска и приступили к тренировочному процессу. Первый предсезонный турнир состоится уже на следующей неделе в Сочи. До старта нового регулярного чемпионата остается всего пять недель. Начали активную подготовку к сезону и арбитры.
21 июля судьи лиги прибыли на сбор, где будут в течение пяти дней проходить тесты и тренироваться. После чего будет принято решение, готов ли каждый конкретный судья работать на матчах лиги в новом сезоне, пишет Sport24.
Помимо этого арбитры ознакомятся с изменениями в правилах, которые будут действовать уже в предсезонных матчах, позже они будут опубликованы на официальном сайте лиги. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, что участие в тренировочном сборе примут 11 новых судей. Учитывая увеличение количества матчей в регулярном чемпионате (команды теперь будут играть по 68 встреч), нагрузка на арбитров будет выше. Ситуация осложняется тем, что в новом сезоне лига потеряет ряд квалифицированных судей. Журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале сообщил, что судейский корпус остался без Романа Гофмана, Андриса Ансонса, Эдуарда Одиньша, Мартина Фране, Яна Хрибика и Виктора Гашилова (выбыл из-за травмы на три месяца).
То, что два чешских судьи (Фране и Хрибик) и два латышских специалиста (Ансонс и Одиньш) не будут работать в следующем сезоне, никого не удивило. В связи с политической ситуацией в мире представители этих стран менее охотно едут в Россию. В Латвии так вообще действуют поправки в закон о спорте, по которым запрещено латышским гражданам работать в России. Спортсмены и специалисты, которые не будут соблюдать запрет, не смогут выступать за национальную сборную и работать в ней, а также не смогут рассчитывать на государственную поддержку или поддержку своего самоуправления для покрытия расходов на тренировки и участие в соревнованиях. К тому же те, кто все равно собираются в КХЛ, попадают под жесткую волну критики (есть примеры Индрашиса и Калниньша, которых осудили в Латвии, доходило даже до угроз). Известно, что Одиньш будет судить в чемпионате Германии.
Туда же отправляется Гофман. И это настоящая сенсация. Роман Гофман — уже много лет ведущий российский арбитр. На его счету два финала чемпионата мира, Олимпийские игры-2022 и более 500 матчей в КХЛ. Гофман является воспитанником челябинского „Трактора“, но в подростковом возрасте увлекся футболом, забросил хоккей, а через год не смог вернуться. Роман начал работать арбитром с 15 лет, сейчас ему 36 лет. В КХЛ ему частенько доверяли самые принципиальные матчи на поздних стадиях плей-офф. Предложили ему и контракт на следующий сезон, но он ответил отказом. Версий, почему Гофман уехал, много.
Но это только предположения. Возможно, через немецкую лигу он хочет попробовать попасть на чемпионат мира и в НХЛ. Однако с первым будут проблемы, так как местная федерация на мировое первенство захочет отправить своих арбитров. Что касается НХЛ, то Роман и так был на веду у всех, работая много лет на крупнейших международных турнирах. Также надо понимать, что зарплаты в чемпионате Германии хоть и не существенно (не такой разрыв, как у игроков), но все-таки ниже, чем у арбитров в КХЛ. Говорят, что Гофман перешел на работу в чемпионат Германии, так как переезжает туда на постоянное место жительство. Связано ли это с последними событиями или нет — никто не знает.
Однако очевидно, что для российского хоккея это ощутимая потеря. И как бы в комментариях болельщики ни уничтожали арбитров после каждого матча КХЛ, российские судьи — одни из сильнейших в мире. Достаточно посмотреть, какие фатальные ошибки допускали в плей-офф НХЛ и на прошедшем чемпионате мира, куда не были приглашены россияне. Совершенно неудивительно, что в Европе судьи из России могут найти работу даже при нынешней политической ситуации. И если бы не слишком закрытая система североамериканского хоккея (для арбитров и тренеров), то в НХЛ могло бы работать много россиян. Единственным российским судьей в АХЛ и НХЛ является Евгений Ромасько (в 2018 году вернулся в КХЛ). Но вполне возможно все может измениться в ближайшие годы. И Гофман один из претендентов на попадание в лучшую лигу мира.
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