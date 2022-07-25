МНЕНИЕ | Эксперт: уход Бориса Джонсона не означает, что Эстония теперь без защиты

Надо начать с вопроса, почему Борис Джонсон пришел. Его карьера развивалась достаточно долго; получив известность как популярный журналист и успешный редактор старейшего в мире политического еженедельника, он избрался в Парламент, затем два срока был мэром Лондона, и это было достаточно необычно, потому что Лондон в английском политическом контексте всегда считался левым городом, голосующим за лейбористов. И победить консерватору там было непросто, но ему это дважды удалось. Что-то было в личности самого Джонсона, что избиратели самых разных политических пристрастий увидели его как близкого себе; он не слишком идеологичен, по человески понятен и доступен. В 2015 году снова избрался в Парламент, но политических друзей среди коллег-депутатов и Консервативной партии у него всегда очень немного, он политик-одиночка.