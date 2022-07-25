ПОДКАСТ | Олимпиада в 1992 году: эстонские паспорта раздавали со скоростью Эрики Салумяэ

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0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x Бей-Беги Олимпиада-1992: первая для Эстонии, последняя для СССР 1x 0.25

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„Олимпиада-1992 - это эмоции. Тогда зародилась мечта, почему бы мне не поехать на Олимпиаду. Я стала понимать, что у спортсменов из Эстонии есть шанс выезжать за рубеж. Предыдущие выезды ограничивались Открытым чемпионатом Советского союза. Для меня, как для спортсменки, было важным болеть за наших. Эстонские гимнастки не принимали участие в тех Играх, тогда я и подумала, почему бы и нет?“ - вспомнила гимнастка Наталья Инно.

В 1992 году Советский союз уже распался, поэтому Эстония, Латвия и Литва выступали уже отдельно. Однако другие страны из СССР заявились в одной Объединённой команде. К слову, спортсмены из Украины и России выступали вместе, под одним флагом. Они выходили, например, в составе одной баскетбольной команды.

По оценке Андрея Шумакова, выступление Эстонии в 1992 году было сверхуспешным. „Помимо двух медалей, стоит отметить, что Эстонский Олимпийский комитет повел себя очень мудро - Эстония предоставила гражданство некоторым спортсменам, которые тут не родились. Например, прекрасный игрок в настольный теннис Игорь Солопов, он приехал в Эстонию из Урала, выступал за Эстонию на тех Играх. До Олимпийских игр его не выпускали из СССР. Ему и еще нескольким спортсменам выдали эстонские паспорта в ускоренном порядке“.

В 1992 году Эстония завоевала две медали: золото и бронзу. Первую золотую медаль для Эстонии после восстановления независимости принесла велогонщица Эрика Салумяэ. А братья Тыну Тынисте и Тоомас Тынисте заняли третье место в парусном спорте.

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