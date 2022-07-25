ПОДКАСТ | Олимпиада в 1992 году: эстонские паспорта раздавали со скоростью Эрики Салумяэ(3)
Ровно 30 лет назад начались Олимпийские игры в Барселоне. Тогда, в 1992 году, в Испанию впервые приехала олимпийская сборная Эстонии - это были ее первые Игры после восстановления независимости. Журналисты RusDelfi Андрей Шумаков и Виталий Бесчастный вместе с генеральным секретарем Союза гимнастики Эстонии Натальей Инно обсудили те соревнования и напомнили, чем они были примечательными.
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„Олимпиада-1992 - это эмоции. Тогда зародилась мечта, почему бы мне не поехать на Олимпиаду. Я стала понимать, что у спортсменов из Эстонии есть шанс выезжать за рубеж. Предыдущие выезды ограничивались Открытым чемпионатом Советского союза. Для меня, как для спортсменки, было важным болеть за наших. Эстонские гимнастки не принимали участие в тех Играх, тогда я и подумала, почему бы и нет?“ - вспомнила гимнастка Наталья Инно.
В 1992 году Советский союз уже распался, поэтому Эстония, Латвия и Литва выступали уже отдельно. Однако другие страны из СССР заявились в одной Объединённой команде. К слову, спортсмены из Украины и России выступали вместе, под одним флагом. Они выходили, например, в составе одной баскетбольной команды.
По оценке Андрея Шумакова, выступление Эстонии в 1992 году было сверхуспешным. „Помимо двух медалей, стоит отметить, что Эстонский Олимпийский комитет повел себя очень мудро - Эстония предоставила гражданство некоторым спортсменам, которые тут не родились. Например, прекрасный игрок в настольный теннис Игорь Солопов, он приехал в Эстонию из Урала, выступал за Эстонию на тех Играх. До Олимпийских игр его не выпускали из СССР. Ему и еще нескольким спортсменам выдали эстонские паспорта в ускоренном порядке“.
В 1992 году Эстония завоевала две медали: золото и бронзу. Первую золотую медаль для Эстонии после восстановления независимости принесла велогонщица Эрика Салумяэ. А братья Тыну Тынисте и Тоомас Тынисте заняли третье место в парусном спорте.
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