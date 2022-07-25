Латыш покинул КХЛ, не расторгнув контракт со „Спартаком“ и не выплатив компенсацию

Латвийский хоккеист ранее заключил соглашение с москвичами сроком на один сезон на сумму 17 млн рублей (примерно 300 тыс евро). Согласно регламенту КХЛ, при расторжении по инициативе игрока он должен был заплатить 1/3 от контракта (примерно 100 тыс евро), однако ничего подобного сделано не было.

Ранее Индрашис после общественного давления в Латвии объявил в социальных сетях о том, что не поедет играть в Россию.

„ХК „Спартак“ возмущён новостями в СМИ, что Микс Индришис, имея на руках действующий контракт с нашим клубом, заключил соглашение с другой европейской командой. Напомним, что контракты КХЛ признаются ИИХФ. Поэтому вопрос между „Спартаком“ и Индрашисом будет решаться в правовом поле. Но отметим, что речь идёт также об уважении ко всему российскому хоккею, поэтому рассчитываем на поддержку КХЛ и ФХР“, – сообщили корреспонденту в пресс-службе московского клуба.

Также отметим, что Федерация хоккея Латвии отказала в выдаче трансферной карты другому игроку из Латвии – Янису Калниньшу, который подписал соглашение с хабаровским „Амуром“.

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