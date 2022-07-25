Игрок НХЛ во время рыбалки спас пилота разбившегося гидросамолета
Гидросамолет упал в воду и перевернулся в нескольких метрах от рыбачившего хоккеиста „Монреаля“ Пола Байрона. Вместе с другими очевидцами он доставил пилота на берег, после чего того увезли в больницу, сообщает РБК.
Нападающий клуба НХЛ „Монреаль Канадиенс“ Пол Байрон принял участие в спасении пилота потерпевшего крушение гидросамолета, сообщает RDS.
Инцидент произошел 23 июля на озере Сабль в провинции Квебек. Байрон приехал на рыбалку вместе с шурином, тестем и другом семьи.
Самолет упал в воду в нескольких метрах от них и перевернулся. Первым к месту крушения прибыл Серж Лабель, катавшийся по озеру на гидроцикле, он смог отстегнуть ремни и достать пилота из кабины, после чего к спасению подключились хоккеист и его родственники.
Шурин Байрона Нил Леблон сообщил, что форвард „Канадиенс“ первым из них прыгнул в воду, рискуя жизнью, поскольку повсюду были дым и обломки.
Сам хоккеист подтвердил RDS свое участие в спасении, но назвал настоящим героем Лабеля.
Пилот был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, его жизнь вне опасности.