Игрок НХЛ во время рыбалки спас пилота разбившегося гидросамолета

Нападающий клуба НХЛ „Монреаль Канадиенс“ Пол Байрон принял участие в спасении пилота потерпевшего крушение гидросамолета, сообщает RDS.

Инцидент произошел 23 июля на озере Сабль в провинции Квебек. Байрон приехал на рыбалку вместе с шурином, тестем и другом семьи.

Самолет упал в воду в нескольких метрах от них и перевернулся. Первым к месту крушения прибыл Серж Лабель, катавшийся по озеру на гидроцикле, он смог отстегнуть ремни и достать пилота из кабины, после чего к спасению подключились хоккеист и его родственники.

Шурин Байрона Нил Леблон сообщил, что форвард „Канадиенс“ первым из них прыгнул в воду, рискуя жизнью, поскольку повсюду были дым и обломки.

Сам хоккеист подтвердил RDS свое участие в спасении, но назвал настоящим героем Лабеля.

Пилот был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, его жизнь вне опасности.