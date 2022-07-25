Кризис как проверка портфеля на качество

Общий обзор, то есть обещание того, в какие классы активов и в каких пропорциях пенсионный фонд собирается вкладывать деньги накопителя пенсии, предоставляется в проспекте фонда и ключевом информационном документе. Более же детальный обзор представлен ежемесячными инвестиционными отчетами –активно управляемые фонды публикуют их каждый месяц на своих интернет-сайтах, индексовые фонды обновляют модельный портфель как правило раз в год.

Храним яйца в разных корзинах

Основной принцип пенсионных фондов LHV заключается в сознательном избежании крупных убытков, и поэтому на протяжении последних лет мы были убежденными сторонниками реальных активов. После падения рынков ценных бумаг в этом году портфель помогли защитить, во-первых, более значительная доля инвестиций в сырьевой сектор, во-вторых, недвижимость, дающая стабильную прибыль.

Инвестиции крупнейших активно управляемых фондов LHV M, L и XL распределены между различными классами активов. Это недвижимость и эстонские корпоративные облигации, а в дополнение к акциям, торгуемым на фондовой бирже, также частный и венчурный капитал. Например, фонд L: чуть более 25% инвестируется в частный капитал, почти 20% в недвижимость и менее 10% в облигации, не котирующиеся на бирже. Остальная часть (более 45% по последним данным) распределяется между котирующимися на бирже акциями (включая золото и золотодобытчиков) и облигациями.