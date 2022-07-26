ФОТО | Грибной сезон-2022: что уже можно найти в лесах Эстонии?

Белые грибы уже в лесах Эстонии

24 июля (по старому стилю 11 июля) по народному календарю – Ольга Страдница, в это время в стародавние времена крестьяне выходили всей деревней в поля и луга: кто занимался жатвой, кто заготовкой сена. Однако для детей делалось исключение, их отправляли в лес по грибы и по ягоды.

Неспроста ведь детей отправляли на тихую охоту, подумалось мне, видать, наступала в это время настоящая грибная пора. И хоть известно, что „всё врут календари“, к тому же я давно вышел из пубертатного возраста, однако всё же решил проверить народную мудрость на собственном опыте, скорее, шутки ради, не рассчитывая особо на удачу. Но в итоге оказалось, что не прогадал, поскольку в лесах, о боги! появились первые белые грибы. Мы с супругой просмотрели пять точек, и везде их находили. Они росли поодиночке, компаниями и кучками. И всё бы ничего, но портила благостную картину червивость, она была, можно сказать, запредельной. Процентов 90, не меньше. Тем не менее, сработал закон перехода количества в качество – корзинка пустой не осталась.

Первый мой белый в этом сезоне. Когда его нашёл, как всегда, испытал буквально щенячью радость, наверное, такую же испытывали и те дети в день Ольги Страдницы.

Вместе весело расти на полянке. Угадайте, сколько белых грибов на картинке?

Белый гриб (Boletus edulis). У грибников считается одним из главных грибов леса. Ценится как за красоту, так и за вкусовые качества.

Первые подосиновики находили и около месяца тому назад. Разведчики, называли их. Теперь, похоже, на „поле брани“ выдвигается „пехота“. Пятерых мы взяли в плен.

Мякоть подосиновика значительно твёрже мякоти белого, и это в некоторой степени спасает их от червивости. Но всё же незначительно.

Конечно же, не обошлось и без лисичек, которыми сейчас усыпаны леса. Единственный гриб, который не по зубам грибным комарикам. Но и на него редко, но есть управа в лице проволочника личинки жука-щелкуна.