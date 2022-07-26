ФОТО | Грибной сезон-2022: что уже можно найти в лесах Эстонии?
Белые грибы уже в лесах Эстонии
24 июля (по старому стилю 11 июля) по народному календарю – Ольга Страдница, в это время в стародавние времена крестьяне выходили всей деревней в поля и луга: кто занимался жатвой, кто заготовкой сена. Однако для детей делалось исключение, их отправляли в лес по грибы и по ягоды.
Неспроста ведь детей отправляли на тихую охоту, подумалось мне, видать, наступала в это время настоящая грибная пора. И хоть известно, что „всё врут календари“, к тому же я давно вышел из пубертатного возраста, однако всё же решил проверить народную мудрость на собственном опыте, скорее, шутки ради, не рассчитывая особо на удачу. Но в итоге оказалось, что не прогадал, поскольку в лесах, о боги! появились первые белые грибы. Мы с супругой просмотрели пять точек, и везде их находили. Они росли поодиночке, компаниями и кучками. И всё бы ничего, но портила благостную картину червивость, она была, можно сказать, запредельной. Процентов 90, не меньше. Тем не менее, сработал закон перехода количества в качество – корзинка пустой не осталась.
Первый мой белый в этом сезоне. Когда его нашёл, как всегда, испытал буквально щенячью радость, наверное, такую же испытывали и те дети в день Ольги Страдницы.
Вместе весело расти на полянке. Угадайте, сколько белых грибов на картинке?
Белый гриб (Boletus edulis). У грибников считается одним из главных грибов леса. Ценится как за красоту, так и за вкусовые качества.
Первые подосиновики находили и около месяца тому назад. Разведчики, называли их. Теперь, похоже, на „поле брани“ выдвигается „пехота“. Пятерых мы взяли в плен.
Мякоть подосиновика значительно твёрже мякоти белого, и это в некоторой степени спасает их от червивости. Но всё же незначительно.
Конечно же, не обошлось и без лисичек, которыми сейчас усыпаны леса. Единственный гриб, который не по зубам грибным комарикам. Но и на него редко, но есть управа в лице проволочника личинки жука-щелкуна.
Думаю, день, проведённый на тихой охоте, так же, как и на рыбалке, не идёт в зачёт жизни. Движение, эмоции, общение с природой, вот что главное, а грибные трофеи следует рассматривать всего лишь как бонус. Конечно, хорошо если повезёт, и этот бонус будет выглядеть хотя бы как на фотографиях выше.