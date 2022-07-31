Эстонский экспресс
31.07.2022, 09:45

КАЛЬКУЛЯТОР ВЕСА | Ты стройнее или толще, чем среднестатистический житель Эстонии? Сравни себя с другими!

 
ФОТО: Shutterstock

Узнайте, насколько отличается ваш индекс массы тела от индекса массы тела других людей в Эстонии с помощью калькулятора от Eesti Ekspress.

Каждый пятый житель Эстонии весит столько, что риски для его здоровья повышаются, несмотря на то, что ожирением это пока назвать нельзя. У каждого третьего человека - избыточный вес. Чуть меньше половины взрослых эстонцев и эстонок (в возрасте 16-64 лет) имеют нормальный вес. Это показывает статистика Института развития здоровья. Тенденция такова, что доля людей с ожирением в Эстонии растет.

Мы сделали калькулятор, который позволит вам сравнить ваш индекс массы тела (ИМТ, отношение веса к росту) с ИМТ других людей той же возрастной группы в Эстонии. Калькулятор ИМТ используется для оценки количества жира в теле человека.

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