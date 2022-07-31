КАЛЬКУЛЯТОР ВЕСА | Ты стройнее или толще, чем среднестатистический житель Эстонии? Сравни себя с другими!

Каждый пятый житель Эстонии весит столько, что риски для его здоровья повышаются, несмотря на то, что ожирением это пока назвать нельзя. У каждого третьего человека - избыточный вес. Чуть меньше половины взрослых эстонцев и эстонок (в возрасте 16-64 лет) имеют нормальный вес. Это показывает статистика Института развития здоровья. Тенденция такова, что доля людей с ожирением в Эстонии растет.