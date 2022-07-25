ФСБ объявила о попытке украинской разведки угнать самолеты ВВС РФ. В отчете о сорванной операции фигурирует Христо Грозев

Сотрудники украинской военной разведки, по словам представителей ФСБ, „действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков“.

Планировалось, говорится в сообщении ЦОС ФСБ, склонить российских летчиков „осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы“.

В ФСБ подчеркнули, что удалось не только сорвать операцию „украинской разведки“, но и „получить сведения, которые помогли нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов“.

ФСБ распространило видеозапись, на которой, как утверждается, показаны переговоры сотрудника украинской разведки с российским летчиком. Видео, в частности, разметил телеканал „Звезда“ (полную версию на сайте, и фрагменты в телеграме).

На записи, в частности, предполагаемый сотрудник украинской разведки обещает заплатить российскому летчику до двух миллионов долларов за угон воздушного судна. Речь, как сообщается, идет о Су-24, Су-34 или Ту-22М3.

Также летчику предлагается обеспечить вывоз его жены из России. „Мы сможем сделать ей паспорт заграничный, то есть иностранный, тот, который вы хотите — одной из европейских стран либо вид на жительство этой страны“, — говорит закадровый голос. „Если она выедет в Литву, Эстонию, Германию, Белоруссию, ой, Белоруссию, Болгарию — там мы ей передадим уже местный паспорт“, — заявляет предполагаемый сотрудник разведки. В кадре показаны фрагменты переписки, в которой участвовали некий Александр (фамилия на скриншотах полностью не видна) и Олег Кульбида, а также фото паспорта.