Блог Юлии Смоли
31.07.2022, 21:55

Рекомендации от тренера: в какое время дня тренировки эффективнее?

 
Julia
Julia
ФОТО: Anastasia Reut | � 2022 Anastasia Reut, all rights reserved.

Фитнес-тренер и блогер Юлия Смоли в блоге на RusDelfi рассказывает о тонкостях занятий спортом, чтобы результат от тренировок был максимальным. Итак, когда же все-таки тренироваться?

Считается, что людям с разным типом телосложения подходит разное время для тренировок.

Эктоморфам лучше тренироваться вечером. Людям с этим типом телосложения свойственна предрасположенность к худобе, быстрый метаболизм и сложность набора массы, в том числе и мышечной.

Мезоморфы универсальны, могут заниматься утром, днем или вечером в зависимости от самочувствия. Людям с таким телосложением свойственна средняя скорость метаболизма, у них нет предрасположенности к полноте или худобе, они нормально набирают мышечную массу.

Эндоморфам рекомендуют заниматься в период с 7 до 10 часов утра – в это время количество глюкозы и гликогена снижено до минимума, соответственно, занятия дадут лучший жиросжигающий эффект. Люди с этим типом телосложения склонны к полноте, у них замедленный обмен веществ.

Но бывает так, что человека нельзя четко отнести к эктоморфам, мезоморфам и эндоморфам – необходимо анализировать состояние, выявлять скорость метаболизма, руководствоваться рекомендациями врача и держать в уме цели, которых нужно достигнуть.

Важно: выбирая время для тренировок, руководствуйтесь индивидуальными особенностями организма и целями, которых вы хотите достичь.

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