Статьи о сенсационном признании Майкла Макфола вышли в таких крупных изданиях, как „Коммерсантъ“, РБК, „Известия“ и РИА „Новости“. Упор был сделан на то, что научное сообщество США — „академики, философы, эксперты“ — тоже якобы на стороне Путина. Издание „Московский комсомолец“ написало: „Макфол признал, что самые образованные американцы разделяют позицию Путина по Украине“. А „Царьград“ в статье с заголовком „Макфол открыл глаза: в США учёные поддерживают Путина, говоря о единстве русских и украинцев“ попутно обвинил США в лицемерии: „Поразительно, но факт — многие жители США, в том числе представители научного сообщества, разделяют тезисы русского президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины, которые он озвучил перед началом спецоперации. <...> Однако это не мешает США придерживаться цели — вытеснения России с рынков продуктов питания“.

Некоторые СМИ называют Майкла Макфола самым известным американским послом в России. В западной прессе о нём чаще говорят как об архитекторе неудавшейся „перезагрузки“ российско-американских отношений, начавшейся в 2009 году. Макфол возглавил дипломатическую миссию США в РФ в январе 2012 года. С первых же дней службы российские СМИ обвиняли посла в продвижении оранжевой революции в России и в том, что он якобы приехал, чтобы „свергнуть власть Путина“. Прослужив в России два года, Макфол досрочно оставил свой пост в феврале 2014 года, незадолго до аннексии Россией Крыма. На сегодняшний день российские и западные СМИ сходятся во мнении, что Макфол — один из самых жёстких публичных критиков Путина и его политики. Да и сам Макфол в недавнем интервью Ксении Собчак сказал, что в России его объявили врагом номер один.