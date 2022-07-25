Потрясающе! Сразу два наших спортсмена в десятке лучших на ЧМ

В ночь на понедельник на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в американском Юджине, были разыграны медали в десятиборье. Сразу два эстонских спортсмена вошли в десятку лучших! Майсель Уйбо занял седьмое место с 8 425 очками, а Йоханнес Эрм - девятое место с 8 227 очками. Янек Ыйглане потерпел неудачу в метании диска, и из-за травмы снялся с соревнований.