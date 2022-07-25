Потрясающе! Сразу два наших спортсмена в десятке лучших на ЧМ
В ночь на понедельник на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в американском Юджине, были разыграны медали в десятиборье. Сразу два эстонских спортсмена вошли в десятку лучших! Майсель Уйбо занял седьмое место с 8 425 очками, а Йоханнес Эрм - девятое место с 8 227 очками. Янек Ыйглане потерпел неудачу в метании диска, и из-за травмы снялся с соревнований.
Чемпионом мира стал француз Кевин Майер, набравший 8816 очков. Канадец Пирс Лепаж (8701) получил серебро, а американец Зак Зимек (8676) - бронзу.
Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом — 6,21. А нигерийка Тоби Амусан ошеломила всех, улучшив мировой рекорд (12,20) в полуфинальном забеге на 100 метров с барьерами сразу на восемь сотых секунды - 12.12 . Однако финале спортсменка была еще быстрее (12.06!). Перед чемпионатом мира личный рекорд 25-летней нигерийки составлял 12,41.
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