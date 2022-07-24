Более 1100 мигрантов прибыли в Италию по морю за несколько часов

На этом же судне были обнаружены тела пяти человек.Также на итальянский остров Лампедуза в тот вечер на кораблях из Туниса и Ливии прибыли в общей сложности 522 иммигранта, в основном, из Афганистана, Пакистана, Судана, Эфиопии и Сомали.

Приемный пункт Лампедузы в несколько раз переполнен, так как рассчитан максимум на 300 человек. Однако в настоящее время там находится около 1200 человек.

Sea Watch, организация, которая спасает мигрантов в открытом море, сообщила, что на борту одного из их кораблей в настоящее время находятся 428 человек. Другая организация, SOS Mediterranean, объявила, что доставила на борт 87 человек с переполненной лодки в международных водах недалеко от Ливии. 57 из них были несовершеннолетними, путешествующими без сопровождения взрослых.

В этом году с января по 22 июля в страну по морю прибыло 34 тысячи незарегистрированных иммигрантов, что примерно в три раза больше, чем два года назад, и на треть больше, чем в прошлом году.