СМИ: Джонсон прибудет в Украину с прощальным визитом

Джонсон хочет в третий раз побывать в столице Украины после 24 февраля, передает УНИАН со ссылкой на The Telegraph . В ближайшее время он позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

„Он действительно чувствует груз ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир прикрывает его, он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост“, - сказал собеседник издания на правах анонимности.