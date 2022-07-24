24.07.2022, 19:43
СМИ: Джонсон прибудет в Украину с прощальным визитом
ФОТО: | ZUMAPRESS.com/ Scanpix
Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен посетить Украину перед тем, как окончательно уйдет в отставку, пишет rus.err.ee.
Джонсон хочет в третий раз побывать в столице Украины после 24 февраля, передает УНИАН со ссылкой на The Telegraph. В ближайшее время он позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.
„Он действительно чувствует груз ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир прикрывает его, он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост“, - сказал собеседник издания на правах анонимности.
Ранее Борис произнес прощальную речь в парламенте Британии, где призвал заботиться об Украине.