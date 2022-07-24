За рубежом
24.07.2022, 19:43

СМИ: Джонсон прибудет в Украину с прощальным визитом

 
PM Jonson Greets Portuguese PM Antonio Costa No10
PM Jonson Greets Portuguese PM Antonio Costa No10
ФОТО: Martyn Wheatley | ZUMAPRESS.com/ Scanpix

Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен посетить Украину перед тем, как окончательно уйдет в отставку, пишет rus.err.ee.

Джонсон хочет в третий раз побывать в столице Украины после 24 февраля, передает УНИАН со ссылкой на The Telegraph. В ближайшее время он позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

„Он действительно чувствует груз ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир прикрывает его, он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост“, - сказал собеседник издания на правах анонимности.

Ранее Борис произнес прощальную речь в парламенте Британии, где призвал заботиться об Украине.

RusDelfi
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