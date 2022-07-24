ТАСС сообщил, что в Россию из Украины после начала войны приехали 2,8 миллиона человек. Зеленский заявлял, что их вывезли принудительно

В числе прибывших — 448 тысяч детей. По словам источника, примерно половина беженцев имеет паспорта ДНР и ЛНР.

Источник уточнил, что на территории 59 регионов России в 652 пунктах временного размещения находятся 33,3 тысячи человек, в том числе 11 241 ребенок.

Власти Украины неоднократно обвиняли Россию в принудительном вывозе населения с территорий, находящихся под контролем российских военных.

Президент Владимир Зеленский 13 июля заявлял, что „два миллиона наших людей вывезли в Россию“. По его словам, у этих людей отбирают документы и вывозят в отдаленные российские регионы, чтобы потом им было сложно возвращаться домой.