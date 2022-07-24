Финляндия дает лазейки для нарушения персональных санкций ЕС? Мнение финского исследователя

Проблема, по мнению исследователя Хельсинкского университета Тимо Миеттинена, заключается в том, что из России возможно путешествовать в другие страны через Финляндию. Когда в середине июля граница открылась, 5 000 человек из России сразу же приехали в Финляндию за покупками, на отдых или чтобы улететь в другие страны.