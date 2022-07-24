Финляндия дает лазейки для нарушения персональных санкций ЕС? Мнение финского исследователя(1)
В персональный санкционный список ЕС включены более тысячи российских политиков и бизнесменов, имеющих тесные связи с Кремлем. Лицам, включенным в список, запрещено выезжать в страны ЕС. Однако в персональных санкциях имеются лазейки, пишет Yle.fi.
Проблема, по мнению исследователя Хельсинкского университета Тимо Миеттинена, заключается в том, что из России возможно путешествовать в другие страны через Финляндию. Когда в середине июля граница открылась, 5 000 человек из России сразу же приехали в Финляндию за покупками, на отдых или чтобы улететь в другие страны.
„Открытие сухопутной границы и, соответственно, открытие воздушного сообщения - одна из составляющих этой проблемы, которую необходимо лучше решать в будущем“, – сказал исследователь финскому онлайн-проекту Yle.
По данным Пограничной службы Финляндии, ежедневно границу с Россией пересекают 7,5-8 тысяч человек.