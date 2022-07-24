ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (151-й день) | Прошла общемировая антивоенная акция, за атакой порта Одессы стоит Россия, пополнился список „недружественных стран РФ“
Подводим итоги 151-го дня войны.
ВСУ сообщил утром, что:
На Бахмутском направлении российская армия ведет бой для наступления на Бахмут и установления контроля над Углегорской ТЭС. Однако ВСУ отбросили армию РФ назад.
На Харьковском направлении российские военные обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии около десятка населенных пунктов.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Белорусские войска усиливают охрану приграничных районов Брестской и Гомельской областей.
„Не привыкайте к войне“ - общемировая акция россиян зарубежья
Спустя ровно пять месяцев после начала вторжения РФ в Украину в десятках городов мира проходят антивоенные акции „Не привыкайте к войне“. Участники акций говорят, что выходят на антивоенную акцию, в том числе за тех, кто не может сейчас сделать это в России, и за тех, кто уже лишен свободы за свои убеждения. Протестные мероприятия были запланированы в США, Германии, Франции, Польше, Аргентине и Японии.
„Не подчинимся. Выстоим“ - пишет Владимир Зеленский в день, когда вторжению в Украину уже 5 месяцев
„Война не сломала Украину - и не сломает. Не остановила жизнь в нашем государстве - и не остановит, - написал Зеленский в своем телеграм-канале. - И уж точно она не сделает нас заложниками того ужаса, который оккупанты принесли в нашу страну“. „Не подчинимся. Выстоим. Защитим свое. Победим!“
Кремль готовит новые „референдумы“?
Разведка Великобритании считает, что заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о „расширении географии“ войны, сделанное 20 июля, свидетельствует о подготовке Кремлем проведения новых „референдумов“ за пределами Луганской и Донецкой областей. „Россия не расширила свою войну. Сохранение долгосрочного контроля за этими районами почти наверняка было первоначальной целью вторжения“, - считают в Минобороны Великобритании.
Взрывы в Хмельницкой области
В Хмельницкой области раздавались взрывы, работала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий. Он призвал граждан оставаться в укрытиях.
Мария Захарова признала, что за атакой порта Одессы стоит Россия. По ее версии, вчера был уничтожен военный катер
Украинские СМИ сообщают, что ракеты попали в насосную станцию. Отмечается, что зерно, которое находится в порту и готово к отправке, не пострадало, так как пожар был быстро потушен.
Взрывы под Мелитополем
В ночь на 24 июля произошло несколько взрывов, в том числе на железной дороге. Повреждена инфраструктура, которую российские военные использовали для перевозки военной техники и личного состава в направлении Васильевки и Токмака.
Новые недруги России
Правительство России вновь расширило список „недружественных стран и территорий“, включив в него острова Гернси и Мэн, поддерживающие британские санкции против РФ, а также Багамские острова, где был введен запрет на любые операции с Банком России и Минфином.
США вновь планируют отправить оружие в Украину
США и их союзниками могут отправить в Украину 25-30 ракетных систем залпового огня HIMARS и их аналогов - установок MLRS из Великобритании и других стран НАТО.
ТАСС сообщил, что в Россию из Украины после начала войны приехали 2,8 миллиона человек
ТАСС ссылается на источник в силовых структурах. Зеленский заявлял, что их вывезли принудительно. В числе прибывших - 448 тысяч детей. По словам источника, примерно половина беженцев имеет паспорта ДНР и ЛНР, на территории 59 регионов России в 652 пунктах временного размещения находятся 33,3 тысячи человек, в том числе 11 241 ребенок.
В Москве полицейские задержал шестерых активистов, возлагавших цветы к „Стене скорби“ на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщает „ОВД-Инфо“.
Один из задержанных был несовершеннолетним. Вместе с активистами полицейские задержали участника прокремлевского радикального движения SERB.
Также полицейские задержали активистку Татьяну Матвееву, которая была с плакатом „Мир не кровью, а дружбой и любовью должны мы уберечь“.
Российские военные пытались захватить Углегорскую ТЭС, вынуждены были отступить с потерями - Генштаб ВСУ
В вечерней сводке Генштаба ВСУ говорится, что российские военные понесли потери при попытке захватить Углегорскую ТЭС в Донецкой области.
„Враг теряет личный состав, но упорно продолжает попытки установить контроль над территорией Углегорской ТЭС. Боевые действия продолжаются“, - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.