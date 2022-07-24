ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (151-й день) | Прошла общемировая антивоенная акция, за атакой порта Одессы стоит Россия, пополнился список „недружественных стран РФ“

Украинские СМИ сообщают, что ракеты попали в насосную станцию . Отмечается, что зерно, которое находится в порту и готово к отправке, не пострадало, так как пожар был быстро потушен.

Мария Захарова признала, что за атакой порта Одессы стоит Россия. По ее версии, вчера был уничтожен военный катер

В ночь на 24 июля произошло несколько взрывов, в том числе на железной дороге. Повреждена инфраструктура, которую российские военные использовали для перевозки военной техники и личного состава в направлении Васильевки и Токмака.

Правительство России вновь расширило список „недружественных стран и территорий“, включив в него острова Гернси и Мэн, поддерживающие британские санкции против РФ, а также Багамские острова, где был введен запрет на любые операции с Банком России и Минфином.

США и их союзниками могут отправить в Украину 25-30 ракетных систем залпового огня HIMARS и их аналогов - установок MLRS из Великобритании и других стран НАТО.

ТАСС сообщил, что в Россию из Украины после начала войны приехали 2,8 миллиона человек

ТАСС ссылается на источник в силовых структурах. Зеленский заявлял, что их вывезли принудительно. В числе прибывших - 448 тысяч детей. По словам источника, примерно половина беженцев имеет паспорта ДНР и ЛНР, на территории 59 регионов России в 652 пунктах временного размещения находятся 33,3 тысячи человек, в том числе 11 241 ребенок.