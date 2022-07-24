Двое граждан США, швед и канадец погибли в Донбассе в результате атаки российских танков
Двое граждан США, швед и канадец, воевавшие в составе украинского интернационального легиона, погибли в результате российской танковой атаки в восточной части Донецкой области.
Как рассказал изданию Politico непосредственный командир погибших Руслан Мирошниченко, бойцы входили в состав сил специальных операций теробороны, их подразделение базировалось недалеко от Северска. По его словам, погибшим иностранцам была поставлена задача расчистить овраг, где российские силы отрабатывали переправу через реку. Они сделали это, но затем попали в засаду российских танков.
Руслан Мирошниченко заявил в субботу, что убитыми американцами были Люк „Скайуокер“ Люцишин и Брайан Янг. Он сказал, что они были убиты вместе с Эмилем-Антуаном Руа-Сируа из Канады и Эдвардом Селандером Патриньяни из Швеции 18 июля.
Интернациональный легион теробороны Украины был создан в феврале, вскоре после начала российского вторжения. В Киеве заявляли, что в легион записались около 20 тысяч добровольцев из более чем 50 стран.