Двое граждан США, швед и канадец погибли в Донбассе в результате атаки российских танков

Как рассказал изданию Politico непосредственный командир погибших Руслан Мирошниченко, бойцы входили в состав сил специальных операций теробороны, их подразделение базировалось недалеко от Северска. По его словам, погибшим иностранцам была поставлена ​​задача расчистить овраг, где российские силы отрабатывали переправу через реку. Они сделали это, но затем попали в засаду российских танков.

Руслан Мирошниченко заявил в субботу, что убитыми американцами были Люк „Скайуокер“ Люцишин и Брайан Янг. Он сказал, что они были убиты вместе с Эмилем-Антуаном Руа-Сируа из Канады и Эдвардом Селандером Патриньяни из Швеции 18 июля.

Интернациональный легион теробороны Украины был создан в феврале, вскоре после начала российского вторжения. В Киеве заявляли, что в легион записались около 20 тысяч добровольцев из более чем 50 стран.