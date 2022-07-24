Литовский профессор рассказал, кто подвержен большему риску заражения COVID-19 этой осенью

В то же время профессор В. Касюлявичюс упомянул последнее, еще не рецензированное исследование, показывающее, кто больше подвержен риску повторного заражения болезнью COVID-19 этой осенью. В Восточной Европе волны длятся дольше Профессор В. Касюлявичюс заметил, что волны COVID-19 обычно идут с запада на восток: „Как и в прошлом году, когда все началось в Великобритании, Португалии. В этом году Португалия первой очень отчетливо почувствовала рост. Затем эта волна пошла на Запад. Она осталась в Западной Европе, а затем начала распространяться в Восточной Европе. Страны Балтии чувствительны. Они достаточно быстро отреагировали. Будет рост, и он уже продолжается“.

Тем не менее он предположил, что этой осенью волна заражения COVID-19 будет мягче. „В прошлом году это была дельта, теперь это вызвано штаммом омикрона, скорее всего, ВА.5. Однако это все же более мягкий штамм. Многие люди заболевают легко, их даже не тестируют. Многие случаи не учитываются, потому что сейчас мало кто делает ПЦР-тест, который вполне надежен, а экспресс-тесты на антигены не выявляют, может быть, половину случаев, а может быть и больше“, - считает профессор. Однако, несмотря на рост числа заражений, В. Касюлявичюс считает, что повода для беспокойства нет, так как больницы пока не очень заполнены, в реанимации занимаются другими больными, операции тоже проводятся – предоставление услуг не остановлено.