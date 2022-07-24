Правда ли, что на ЧМ-2022 в Катаре за демонстрацию ЛГБТ-символики грозит от 7 до 11 лет тюрьмы?

В некоторых публикациях в соцсетях автора заявления называют — предупреждение об ответственности за демонстрацию ЛГБТ-символики приписывают Насеру аль-Хатеру, главе оргкомитета чемпионата. Другие пользователи соцсетей ссылаются на правительство Катара. Ни в одном из этих случаев нам не удалось найти соответствующие цитаты.

Авторы публикаций в соцсетях не уточняют, какому именно представителю Катара принадлежат слова об аресте на длительный срок за демонстрацию радужного флага. Во многих постах цитата сопровождается сделанной в марте фотографией Хасана аль-Тавади — генерального секретаря Верховного комитета по поставкам и наследию (Supreme Committee for Delivery and Legacy). Эта организация координирует подготовку стадионов и другой инфраструктуры к чемпионату мира в Катаре. При этом нам не удалось найти интервью, выступление или запись в соцсетях, в которой аль-Тавади говорил бы о суровом наказании за поднятие радужного флага.

На протяжении последних лет футбольные фанаты из числа ЛГБТ-сообщества, собиравшиеся посетить мировое первенство, выражали обеспокоенность за собственную безопасность. Судя по всему, их могут ожидать и проблемы бытового характера. По результатам проведённого в мае исследования, из 69 рекомендованных FIFA отелей в Катаре три прямо отказываются заселять однополые пары, ещё 20 готовы принять гостей, если те докажут, что не состоят в гомосексуальной связи. FIFA уже пригрозила таким гостиницам, что исключит их из числа рекомендованных.

При этом однополые браки в Катаре запрещены, а правозащитные организации обращают внимание , что права представителей сексуальных меньшинств в этой стране постоянно ущемляются. Согласно катарским законам, гомосексуальная связь наказывается тюремным заключением на срок до семи лет, а представителей ЛГБТ отслеживают по активности в интернете. В стране также действуют религиозные мусульманские суды — по законам шариата, вступивший в однополые отношения мужчина может быть казнён, однако правозащитникам и журналистам такие истории не известны.

Более того, сообщения о тюремном заключении на срок „от 7 до 11 лет“ за демонстрацию ЛГБТ-символики противоречат катарскому законодательству. В стране действует Закон о разврате, распутстве и блуде, 296-я статья которого предусматривает наказание от одного до трёх лет „за вовлечение, подстрекательство или соблазнение мужчины любым способом к занятию содомией или разврату“. В статье 294 того же закона говорится, что публичное подстрекательство к разврату или прелюбодеянию (без уточнения пола) наказывается заключением на срок от шести месяцев до трёх лет.

Пресс-служба оргкомитета чемпионата мира со ссылкой на журналиста-ближневосточника и преподавателя Университета Хамада бин Халифа в Дохе Марка Оуэна предполагает, что цитату представителя Катара запустили в Twitter около 20 июня. Её вероятный первоисточник — аккаунт, созданный в марте и уже удалённый из соцсети. Такого же мнения придерживаются и в мадридском посольстве Катара.

Наши коллеги из испанского проекта Maldita обратились за комментарием в посольство Катара в Испании и в оргкомитет чемпионата мира по футболу. Представители обеих пресс-служб сообщили фактчекерам: официальные лица подобных заявлений не делали, а содержание вирусных публикаций не соответствует действительности. Аналогичный ответ получил проект Newtral.

FIFA и катарские официальные лица уверяют болельщиков из числа ЛГБТ-сообщества, что им нечего опасаться, хотя в отношении радужных флагов и публичного проявления чувств их заявления разнятся.

В декабре 2020 года представители FIFA заявили, что на стадионах чемпионата мира в Катаре можно будет демонстрировать символику ЛГБТ — это соответствует стандартам инклюзивности и разнообразия, которых придерживается организация. Эту позицию подтвердил и глава оргкомитета мундиаля Насер аль-Хатер: „Когда речь заходит о радужных флагах на стадионах, у FIFA есть свои правила по этому поводу. Какими бы они ни были, мы будем их соблюдать. <…> У нас консервативная, но гостеприимная страна. Мы открыты и гостеприимны. Мы понимаем разницу между разными культурами, мы понимаем разницу между убеждениями разных людей, и я думаю, что всем будут рады и ко всем будут относиться с уважением“. Незадолго до этого в интервью CNN аль-Хатер сформулировал своё мнение слегка иначе: „Катар и весь регион куда сдержаннее и консервативнее. И это то, что мы просим уважать. Мы уверены, что фанаты будут это уважать. Мы уважаем разные культуры и ожидаем от других культур уважение к нашей“.

В декабре 2021 года генеральный секретарь FIFA Фатма Самура подтвердила высказанную ранее позицию организации касательно радужных флагов на чемпионате мира в Катаре. „Мы несём ответственность за то, чтобы каждый из наших турниров был инклюзивным. Президент [FIFA Джанни Инфантино] ясно дал понять, что люди могут свободно демонстрировать любой флаг, который они хотят, в том числе радужный флаг. При этом людей не будут преследовать, а флаги — отбирать“, — подчеркнула Самура.

В апреле 2022 года генерал-майор Абдулазиз Абдулла аль-Ансари, занимающийся обеспечением безопасности чемпионата мира, заявил, что забирал бы у фанатов радужные флаги, чтобы обеспечить их безопасность. „Если это буду не я, то кто-то другой может на них напасть. Я не могу отвечать за поведение всех людей“, — пояснил свою позицию аль-Ансари. При этом чиновник добавил: „Мы понимаем, что у человека есть билет, он приезжает смотреть игру, а не проводить политическую демонстрацию. Смотрите игру, это хорошо! Но не приезжайте, чтобы [специально] оскорбить всё общество“.

В мае 2022 года эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани заявил, что его страна будет рада всем гостям на чемпионате мира. Однако глава государства подчеркнул: „Мы ожидаем от людей уважения к нашей культуре“.

В июне 2022 года издание The Telegraph со ссылкой на не названного по имени представителя FIFA сообщило, что во время проведения чемпионата „символы, поддерживающие идеи, связанные с ЛГБТ“, можно размещать как внутри, так и за пределами стадионов. В той же публикации приводится и мнение главы оргкомитета первенства Насера аль-Хатера: „Мы приветствуем всех фанатов. Если говорить об ЛГБТ-сообществе, то у нас к ним то же послание, что и к гетеросексуальному: Катар — скромная страна, уважайте наши нормы, уважайте нашу культуру“.

Итог: Фейк.