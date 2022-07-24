Правда ли, что на ЧМ-2022 в Катаре за демонстрацию ЛГБТ-символики грозит от 7 до 11 лет тюрьмы?
В конце июня 2022 года появились сообщения о том, что власти страны — хозяйки мирового первенства по футболу будут жёстко наказывать болельщиков, решивших развернуть радужные флаги. Мы проверили достоверность подобных публикаций.
В социальных сетях распространяется цитата, приписываемая представителю Катара, где в ноябре-декабре этого года пройдёт чемпионат мира по футболу: „Кто бы ни поднял флаг ЛГБТ на чемпионате мира по футболу, будет арестован на 7 или 11 лет. Мы здесь, в исламской стране, вы должны уважать нашу религию, убеждения и культуру“. Этим заявлением активно делились в Telegram: в частности, в закрытых каналах „Топор Live“ (2,7 млн подписчиков на момент написания этого разбора) и „Прямой эфир“ (1,9 млн подписчиков), а также в публичных —„Легитимный“ (646 000 подписчиков), „Шейх Тамир“ (340 000 подписчиков) и „Яков Кедми“ (127 000 подписчиков).
Цитата также распространилась во „ВКонтакте“, где ею поделились десятки пабликов. Среди наиболее крупных — „Сводки от ополчения Новороссии“ (483 000 подписчиков на момент написания этого разбора), „Это Ростов! — новости Ростова-на-Дону“ (361 000), „Нравственность“ (316 000), „Спорт FM“ (300 000), „Город Орёл | Орловчане ВКонтакте“ (226 000), „Top Football | Мировой футбол“ (211 000), „Сила в правде“ (193 000), „Патриоты России“ (175 000), „Полезный женский журнал“ (145 000), „Картавый футбол | Я тренер“ (114 000), „Пробуждение“ (105 000) и „Республика Дагестан“ (101 000).
Приписываемые представителю Катара слова не обошли стороной и другие соцсети, в числе которых Facebook и Twitter.
Авторы публикаций в соцсетях не уточняют, какому именно представителю Катара принадлежат слова об аресте на длительный срок за демонстрацию радужного флага. Во многих постах цитата сопровождается сделанной в марте фотографией Хасана аль-Тавади — генерального секретаря Верховного комитета по поставкам и наследию (Supreme Committee for Delivery and Legacy). Эта организация координирует подготовку стадионов и другой инфраструктуры к чемпионату мира в Катаре. При этом нам не удалось найти интервью, выступление или запись в соцсетях, в которой аль-Тавади говорил бы о суровом наказании за поднятие радужного флага.
В некоторых публикациях в соцсетях автора заявления называют — предупреждение об ответственности за демонстрацию ЛГБТ-символики приписывают Насеру аль-Хатеру, главе оргкомитета чемпионата. Другие пользователи соцсетей ссылаются на правительство Катара. Ни в одном из этих случаев нам не удалось найти соответствующие цитаты.
Наши коллеги из испанского проекта Maldita обратились за комментарием в посольство Катара в Испании и в оргкомитет чемпионата мира по футболу. Представители обеих пресс-служб сообщили фактчекерам: официальные лица подобных заявлений не делали, а содержание вирусных публикаций не соответствует действительности. Аналогичный ответ получил проект Newtral.
Пресс-служба оргкомитета чемпионата мира со ссылкой на журналиста-ближневосточника и преподавателя Университета Хамада бин Халифа в Дохе Марка Оуэна предполагает, что цитату представителя Катара запустили в Twitter около 20 июня. Её вероятный первоисточник — аккаунт, созданный в марте и уже удалённый из соцсети. Такого же мнения придерживаются и в мадридском посольстве Катара.
Более того, сообщения о тюремном заключении на срок „от 7 до 11 лет“ за демонстрацию ЛГБТ-символики противоречат катарскому законодательству. В стране действует Закон о разврате, распутстве и блуде, 296-я статья которого предусматривает наказание от одного до трёх лет „за вовлечение, подстрекательство или соблазнение мужчины любым способом к занятию содомией или разврату“. В статье 294 того же закона говорится, что публичное подстрекательство к разврату или прелюбодеянию (без уточнения пола) наказывается заключением на срок от шести месяцев до трёх лет.
При этом однополые браки в Катаре запрещены, а правозащитные организации обращают внимание, что права представителей сексуальных меньшинств в этой стране постоянно ущемляются. Согласно катарским законам, гомосексуальная связь наказывается тюремным заключением на срок до семи лет, а представителей ЛГБТ отслеживают по активности в интернете. В стране также действуют религиозные мусульманские суды — по законам шариата, вступивший в однополые отношения мужчина может быть казнён, однако правозащитникам и журналистам такие истории не известны.
На протяжении последних лет футбольные фанаты из числа ЛГБТ-сообщества, собиравшиеся посетить мировое первенство, выражали обеспокоенность за собственную безопасность. Судя по всему, их могут ожидать и проблемы бытового характера. По результатам проведённого в мае исследования, из 69 рекомендованных FIFA отелей в Катаре три прямо отказываются заселять однополые пары, ещё 20 готовы принять гостей, если те докажут, что не состоят в гомосексуальной связи. FIFA уже пригрозила таким гостиницам, что исключит их из числа рекомендованных.
FIFA и катарские официальные лица уверяют болельщиков из числа ЛГБТ-сообщества, что им нечего опасаться, хотя в отношении радужных флагов и публичного проявления чувств их заявления разнятся.
В декабре 2020 года представители FIFA заявили, что на стадионах чемпионата мира в Катаре можно будет демонстрировать символику ЛГБТ — это соответствует стандартам инклюзивности и разнообразия, которых придерживается организация. Эту позицию подтвердил и глава оргкомитета мундиаля Насер аль-Хатер: „Когда речь заходит о радужных флагах на стадионах, у FIFA есть свои правила по этому поводу. Какими бы они ни были, мы будем их соблюдать. <…> У нас консервативная, но гостеприимная страна. Мы открыты и гостеприимны. Мы понимаем разницу между разными культурами, мы понимаем разницу между убеждениями разных людей, и я думаю, что всем будут рады и ко всем будут относиться с уважением“. Незадолго до этого в интервью CNN аль-Хатер сформулировал своё мнение слегка иначе: „Катар и весь регион куда сдержаннее и консервативнее. И это то, что мы просим уважать. Мы уверены, что фанаты будут это уважать. Мы уважаем разные культуры и ожидаем от других культур уважение к нашей“.
В декабре 2021 года генеральный секретарь FIFA Фатма Самура подтвердила высказанную ранее позицию организации касательно радужных флагов на чемпионате мира в Катаре. „Мы несём ответственность за то, чтобы каждый из наших турниров был инклюзивным. Президент [FIFA Джанни Инфантино] ясно дал понять, что люди могут свободно демонстрировать любой флаг, который они хотят, в том числе радужный флаг. При этом людей не будут преследовать, а флаги — отбирать“, — подчеркнула Самура.
В апреле 2022 года генерал-майор Абдулазиз Абдулла аль-Ансари, занимающийся обеспечением безопасности чемпионата мира, заявил, что забирал бы у фанатов радужные флаги, чтобы обеспечить их безопасность. „Если это буду не я, то кто-то другой может на них напасть. Я не могу отвечать за поведение всех людей“, — пояснил свою позицию аль-Ансари. При этом чиновник добавил: „Мы понимаем, что у человека есть билет, он приезжает смотреть игру, а не проводить политическую демонстрацию. Смотрите игру, это хорошо! Но не приезжайте, чтобы [специально] оскорбить всё общество“.
В мае 2022 года эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани заявил, что его страна будет рада всем гостям на чемпионате мира. Однако глава государства подчеркнул: „Мы ожидаем от людей уважения к нашей культуре“.
В июне 2022 года издание The Telegraph со ссылкой на не названного по имени представителя FIFA сообщило, что во время проведения чемпионата „символы, поддерживающие идеи, связанные с ЛГБТ“, можно размещать как внутри, так и за пределами стадионов. В той же публикации приводится и мнение главы оргкомитета первенства Насера аль-Хатера: „Мы приветствуем всех фанатов. Если говорить об ЛГБТ-сообществе, то у нас к ним то же послание, что и к гетеросексуальному: Катар — скромная страна, уважайте наши нормы, уважайте нашу культуру“.
Итог: Фейк.