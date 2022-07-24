Эстонские эксперты: Россия давит на Украину, чтобы вынудить ее отказаться от зерновой сделки
По мнению эстонских экспертов по безопасности, решение России атаковать Одесский порт было нелогичным шагом. Это может быть связано с желанием России оказать давление на Украину, чтобы она сама отказалась от соглашения о вывозе зерна, позволив Москве представить себя в благоприятном свете в глазах третьих стран, пишет rus.err.ee.
Бывший глава Департамента информации Райнер Сакс отметил, что трудно усмотреть логику в этой ракетной атаке:
„Возможно, одна логика здесь заключается в том, чтобы показать, что мы все еще можем атаковать в любое время, и нас не волнуют эти соглашения. Мы оставляем себе свободу рук в одностороннем порядке прекратить его в любое время, и тогда Украина окажется под давлением, чтобы Украина отказалась от этого соглашения“, - сказал Сакс.
По его словам, если Киев действительно сам откажется от соглашения, то можно будет создать впечатление, что Украина сама действует против создания зернового коридора.
По словам директора Международного центра оборонных исследований Индрека Канника, это повысило бы репутацию россиян в глазах третьих стран.